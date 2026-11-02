Escuchar un grillo en esta época del año no es casualidad: qué significa y por qué es de la buena suerte

Seguro los has escucuchado durante la noche al salir al jardín o incluso al ir a dormir, ya que estos son insectos nocturnos que aparecen con un fin específico. Pero lo cierto es que cuando ingresan a una vivienda, no lo hacen al azar y entender el significado podría sorprenderte.

Estos insectos están muy relacionados con las altas temperaturas veraniegas.

Por qué aparecen los grillos en esta época del año

Estos insectos suelen aparecer cuando el entorno de tu casa o los alrededores les ofrece vegetación, humedad, temperaturas templadas o cálidas e incluso espacios donde refugiarse como grietas, madera o macetas.