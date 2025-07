El animal de "sangre fría" que anuncia un cambio de temperatura antes que cualquier meteorólogo

Pues la frecuencia de sus chirridos cambia según la temperatura ambiente: cuando hace calor, el grillo canta más rápido; cuando el clima es frío, su canto se vuelve más pausado.

Insecto Grillo (1) El canto de los grillos es la banda sonora de una noche de verano. Pero, además son un termómetro natural

Este patrón es tan consistente que durante generaciones ha sido utilizado como un método matemático para estimar la temperatura. Antes de la aparición de los modernos instrumentos meteorológicos, las comunidades rurales ya sabían que los grillos eran una especie de "termómetro viviente".

La ley de Dolbear: la fórmula científica del canto del grillo

La capacidad del grillo para indicar la temperatura fue estudiada científicamente en 1897 por el físico estadounidense Amos Dolbear, quien formuló la conocida ley de Dolbear. Esta ley establece que se puede calcular la temperatura ambiente en grados Fahrenheit, contando el número de chirridos que emite un grillo en 10 segundos y multiplicar el resultado por seis: la frecuencia de canto es periódica, por lo que te asegurarás el éxito. De hecho, su teoría está publicada en The American Naturalist, The cricket as a thermomether.

Si te genera curiosidad saber como es que estos pequeñitos animales cantan te lo contamos. Su canto es producido por la fricción de sus alas, un proceso que requiere energía y depende de su metabolismo. En los días cálidos, su metabolismo se acelera y puede mover sus alas más rápido, generando más chirridos por minuto. En cambio, cuando la temperatura es baja, su metabolismo se enlentece y su canto se vuelve más pausado.

Insecto grillo indica la temperatura Un científico establecía una sencilla ecuación, compuesta únicamente de una división y una resta, para relacionar la frecuencia del canto de los grillos con la temperatura exterior

Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo el comportamiento animal está ligado a las condiciones ambientales. Por eso, escuchar a los grillos no solo nos conecta con la naturaleza, sino que también nos brinda información valiosa sobre la temperatura.

Características del grillo