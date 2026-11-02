El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una semana con marcados cambios en las condiciones meteorológicas y un comportamiento térmico muy irregular en todo el territorio provincial. De acuerdo con las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza alternará entre períodos cálidos con marcas cercanas al verano, pasajes de inestabilidad con lluvias en Mendoza y la llegada de dos pulsos de aire frío que frenarán el ascenso de las temperaturas.
Pronóstico del tiempo
El tiempo en Mendoza día por día: lluvias, pico de calor e ingreso de frente frío durante la semana
El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas anticipan una semana de marcada variabilidad primaveral para Mendoza. Habrá jornadas inestables con tormentas, tardes cálidas y el ingreso de dos frentes fríos
Además, se prevén jornadas con vientos moderados a regulares, ráfagas intensas en el llano y precipitaciones recurrentes en la alta montaña.
Lunes y martes: lluvias aisladas, tormentas y fuertes ráfagas de viento
El arranque de la semana hábil se presentará con nubosidad, ambiente templado y probabilidad de agua en distintas zonas:
- Lunes 2 de noviembre: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y moderado descenso en los termómetros. El SMN pronostica una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 15 °C, con entre un 10% y un 40% de probabilidades de tormentas y lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Por su parte, Contingencias Climáticas coincide en una máxima de 24 °C (mínima de 12 °C), con vientos leves del este, lluvias aisladas y precipitaciones en cordillera.
- Martes 3 de noviembre: Aumentará la temperatura en Mendoza, pero el viento se hará sentir con fuerza. El organismo provincial anticipa una jornada parcialmente nublada con vientos moderados del sudeste, una temperatura máxima de 28 °C (mínima de 14 °C), inestabilidad hacia la noche y la madrugada con lluvias, y continuidad de nevadas o lluvias en la montaña. En sintonía, el SMN prevé una máxima de 26 °C, mínima de 16 °C y emitió una advertencia por ráfagas de entre 42 y 50 km/h provenientes del sureste durante la tarde y noche.
Miércoles y jueves: primer frente frío y una subida de temperatura a los 30 °C
Hacia la mitad de la semana se registrará un sube y baja en los valores del termómetro:
- Miércoles 4 de noviembre: El reporte oficial de Contingencias Climáticas destaca el ingreso de frente frío que provocará un nuevo descenso térmico, con vientos moderados del sudeste y una temperatura máxima de 25 °C (mínima de 12 °C), aunque mejorando las condiciones hacia la tarde y con cielo algo nublado. Para el SMN, el cielo estará despejado a algo nublado sin chances de lluvias (0%) y una máxima más contenida de 22 °C.
- Jueves 5 de noviembre: El calor volverá a ganar terreno de forma transitoria. El informe provincial señala poca nubosidad y un fuerte repunte térmico con una temperatura máxima que escalará a los 30 °C (mínima de 12 °C) y vientos leves del sur. No obstante, el organismo advirtió que el tiempo se tornará inestable hacia la noche en los oasis norte y este. El SMN, por su lado, prevé una jornada soleada y estable con una máxima de 26 °C y mínima de 12 °C.
Viernes: nuevo frente frío y marcado descenso de la temperatura
Para cerrar la semana, las condiciones meteorológicas volverán a enfriarse de manera notable:
- Viernes 6 de noviembre: Ambos organismos coinciden en la llegada de un segundo frente frío a la provincia. Contingencias Climáticas prevé cielo algo nublado con un marcado descenso en los registros térmicos, estimando una temperatura máxima de solo 21 °C y una mínima que caerá a los 8 °C, acompañada por vientos algo fuertes del sector sur. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 21 °C, una mínima de 13 °C y vientos regulares del sur con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h durante toda la jornada
En pocas palabras
- Variabilidad primaveral: El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una semana inestable con. tormentas, tardes cálidas y frentes fríos.
- Lunes y martes: Se esperan lluvias aisladas y tormentas con ráfagas de viento fuertes.
- Miércoles a viernes: Ingresarán dos frentes fríos con marcado descenso de temperatura y días inestables.
Resumen generado por Thinkindot AI