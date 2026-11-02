El tiempo en Mendoza día por día: lluvias, pico de calor e ingreso de frente frío durante la semana

Además, se prevén jornadas con vientos moderados a regulares, ráfagas intensas en el llano y precipitaciones recurrentes en la alta montaña.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Lunes y martes: lluvias aisladas, tormentas y fuertes ráfagas de viento

El arranque de la semana hábil se presentará con nubosidad, ambiente templado y probabilidad de agua en distintas zonas: