Daniel Vila y el cierre de año de Independiente Rivadavia: "Este equipo está escribiendo todos los días una nueva historia"

"Un 2026 de película": balance y proyección internacional

Al repasar el momento que atraviesa la institución y la proyección institucional en el Gargantini, el dirigente valoró los logros alcanzados a lo largo de la temporada: "Hemos tenido un año inolvidable. Creo que Independiente ha vivido un 2026 de película, porque ha disputado torneos internacionales por primera vez en su historia, porque ha tenido en su plantel jugadores de jerarquía, porque ha encabezado la tabla anual durante creo que 26 o 28 fechas y porque ya estamos clasificados nuevamente a una copa internacional; por segundo año consecutivo Independiente juega una copa internacional".

Asimismo, proyectó el camino restante en el torneo local antes de los cruces definitorios: "Esto es hasta hoy, pero todavía queda este partido, otro más y ver de entrar en los playoffs".

La final ante Estudiantes y el horario del clásico

De cara al duelo decisivo por la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, pactado para el 12 de noviembre, Vila destacó la dificultad del desafío pero recordó hitos recientes que sustentan la ilusión de los hinchas: "Nos quedan 90 minutos difíciles porque el rival es muy, muy difícil, pero bueno, todos los desafíos son difíciles. Ir a jugar al Maracaná y ganarle a Fluminense parecía impensado, parecía que nunca iba a poder suceder y sin embargo ya pasó. Entonces creo que este Independiente está escribiendo todos los días una nueva historia, y el año que viene no va a ser diferente si Dios quiere".

Por último, al ser consultado sobre el día y la hora para el clásico mendocino, el titular azul adelantó la información que maneja la dirigencia: "Creo que va a ser el sábado 14:30. En principio ese es el horario que nos han pasado, pero hay que esperar la confirmación oficial, por supuesto".