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Daniel Vila y el cierre de año de Independiente Rivadavia: "Este equipo está escribiendo todos los días una nueva historia"

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, analizó el presente del club, la necesidad de reencontrarse con la victoria, la fecha tentativa del clásico y la inminente final de la Supercopa Argentina.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Vila, satisfecho con el año de la Lepra.

Vila, satisfecho con el año de la Lepra.

En la previa de un compromiso clave como local en el estadio Bautista Gargantini, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, analizó el presente deportivo e institucional del club, la necesidad de reencontrarse con la victoria, la fecha tentativa del clásico y la inminente final de la Supercopa Argentina.

Consultado sobre el momento del equipo y las dificultades recientes para sumar de a tres, el mandatario leproso reconoció los contratiempos que atravesó el plantel en las últimas fechas: "Hemos tenido algunos partidos donde no hemos ligado, como se dice en el fútbol. A veces sí, a veces no. En estos últimos partidos estuvimos lesionados, tuvimos la mala suerte de que hasta el técnico se lesionó y perdimos puntos sobre la hora, faltando uno o dos minutos, que fueron fundamentales. Pero es fútbol y eso es lo que lo hace tan divertido, tan apasionante; así como a veces nos toca ganar, a veces nos toca sufrir".

Frente al marco y la expectativa del público en el estadio, Vila enfatizó que la única prioridad inmediata es sumar de a tres en condición de local: "Lo más importante es cortarla y la manera de cortarla es ganando. Hoy hay que ganar, hay que concentrarse en que necesitamos el triunfo; los tres puntos tienen que quedar hoy acá en casa".

"Un 2026 de película": balance y proyección internacional

Al repasar el momento que atraviesa la institución y la proyección institucional en el Gargantini, el dirigente valoró los logros alcanzados a lo largo de la temporada: "Hemos tenido un año inolvidable. Creo que Independiente ha vivido un 2026 de película, porque ha disputado torneos internacionales por primera vez en su historia, porque ha tenido en su plantel jugadores de jerarquía, porque ha encabezado la tabla anual durante creo que 26 o 28 fechas y porque ya estamos clasificados nuevamente a una copa internacional; por segundo año consecutivo Independiente juega una copa internacional".

Asimismo, proyectó el camino restante en el torneo local antes de los cruces definitorios: "Esto es hasta hoy, pero todavía queda este partido, otro más y ver de entrar en los playoffs".

La final ante Estudiantes y el horario del clásico

De cara al duelo decisivo por la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, pactado para el 12 de noviembre, Vila destacó la dificultad del desafío pero recordó hitos recientes que sustentan la ilusión de los hinchas: "Nos quedan 90 minutos difíciles porque el rival es muy, muy difícil, pero bueno, todos los desafíos son difíciles. Ir a jugar al Maracaná y ganarle a Fluminense parecía impensado, parecía que nunca iba a poder suceder y sin embargo ya pasó. Entonces creo que este Independiente está escribiendo todos los días una nueva historia, y el año que viene no va a ser diferente si Dios quiere".

Por último, al ser consultado sobre el día y la hora para el clásico mendocino, el titular azul adelantó la información que maneja la dirigencia: "Creo que va a ser el sábado 14:30. En principio ese es el horario que nos han pasado, pero hay que esperar la confirmación oficial, por supuesto".

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