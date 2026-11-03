Hace 27 años encallaron un barco de la Segunda Guerra Mundial y hoy sigue desafiando a China

En medio del mar de China Meridional, sobre un arrecife disputado, Filipinas mantiene una pequeña guarnición militar instalada dentro de un viejo barco oxidado. No se trata de una embarcación que naufragó accidentalmente. El Gobierno filipino decidió encallarla deliberadamente para establecer una posición permanente frente a las reclamaciones territoriales de China.
La embarcación es el BRP Sierra Madre, un antiguo buque de desembarco de tanques construido para la Armada estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Originalmente se llamaba USS LST-821 y fue incorporado posteriormente a la Armada filipina.
Filipinas convirtió un viejo barco de guerra en una base militar para disputar un arrecife a China
En 1999, Filipinas lo dejó encallado en el arrecife Second Thomas, también conocido como Ayungin, dentro del archipiélago de las Spratly. La operación tenía un objetivo de mantener personal militar y una presencia física permanente en una zona marítima reclamada por varios países. Desde entonces, el barco funciona como un puesto militar improvisado.
Un pequeño grupo de infantes de marina vive a bordo, realiza tareas de vigilancia y mantiene la posición filipina. La embarcación, pese a su avanzado deterioro, continúa siendo una instalación militar activa.La ubicación es especialmente importante. El arrecife se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de la isla filipina de Palawan y está dentro de la zona económica exclusiva que Filipinas reclama. China, por su parte, también reivindica derechos sobre el área y considera ilegal la presencia filipina.
La base militar flotante de Filipinas que incomoda a China
El mantenimiento de la posición representa un desafío logístico permanente. Filipinas debe enviar periódicamente embarcaciones con alimentos, agua y materiales para abastecer a los soldados. Estas operaciones han provocado enfrentamientos con la Guardia Costera china, que ha utilizado bloqueos, maniobras peligrosas y cañones de agua para obstaculizar los suministros.
Uno de los episodios más graves ocurrió en junio de 2024, cuando personal de China abordó embarcaciones filipinas durante una misión de abastecimiento y varios militares resultaron heridos. En julio de ese año, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo provisional para facilitar las operaciones de abastecimiento y reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos.
En pocas palabras
- Filipinas desafía a China: Mantiene guarnición militar en un viejo barco oxidado en el Mar de China Meridional.
- Historia de la base: El BRP Sierra Madre, un buque de la Segunda Guerra Mundial, fue encallado deliberadamente en 1999.
- Tensiones recientes: China ha obstaculizado misiones de abastecimiento, provocando enfrentamientos y un acuerdo provisional en julio de 2024.