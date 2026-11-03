Hace 27 años encallaron un barco de la Segunda Guerra Mundial y hoy sigue desafiando a China

Un pequeño grupo de infantes de marina vive a bordo, realiza tareas de vigilancia y mantiene la posición filipina. La embarcación, pese a su avanzado deterioro, continúa siendo una instalación militar activa.La ubicación es especialmente importante. El arrecife se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de la isla filipina de Palawan y está dentro de la zona económica exclusiva que Filipinas reclama. China, por su parte, también reivindica derechos sobre el área y considera ilegal la presencia filipina.

La base militar flotante de Filipinas que incomoda a China

El mantenimiento de la posición representa un desafío logístico permanente. Filipinas debe enviar periódicamente embarcaciones con alimentos, agua y materiales para abastecer a los soldados. Estas operaciones han provocado enfrentamientos con la Guardia Costera china, que ha utilizado bloqueos, maniobras peligrosas y cañones de agua para obstaculizar los suministros.

Uno de los episodios más graves ocurrió en junio de 2024, cuando personal de China abordó embarcaciones filipinas durante una misión de abastecimiento y varios militares resultaron heridos. En julio de ese año, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo provisional para facilitar las operaciones de abastecimiento y reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos.