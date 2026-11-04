Entre las problemáticas más frecuentes que arruinan la estética del hogar, la aparición de manchas amarillas, zonas debilitadas o parches extraños suele encender las alarmas. Se trata de la invasión de un hongo, un enemigo silencioso que prolifera con rapidez debido a los excesos de humedad y las altas temperaturas.
Cuántas cucharadas de bicarbonato de sodio se necesitan para eliminar los hongos del césped del jardín
Un truco casero, económico y furor en las redes sociales promete salvar el verde del hogar sin gastar de más en productos químicos
Frente a este escenario, recurrir a los clásicos productos de jardín puede significar un gasto elevado. Sin embargo, en el universo de la jardinería doméstica se viralizó rápidamente un aliado infalible que todos tenemos en la alacena de la cocina: el bicarbonato de sodio.
Cuántas cucharadas de bicarbonato usar para eliminar los hongos del césped
El secreto para no quemar el pasto y lograr un efecto fungicida verdaderamente letal contra la humedad radica en el equilibrio de los ingredientes. La medida justa recomendada por los expertos en trucos caseros es 1 cucharada sopera de bicarbonato de sodio por cada 4 litros de agua.
Además, para optimizar el rendimiento de la fórmula y asegurar que el líquido se adhiera correctamente a la superficie afectada, se aconseja sumar 1 cucharada de jabón líquido neutro o unas pocas gotitas de aceite vegetal.
El paso a paso para su aplicación es sumamente sencillo:
- Integrar los elementos en un recipiente limpio hasta disolver el polvo por completo.
- Verter el contenido en un pulverizador o rociador manual.
- Aplicar directamente sobre las zonas del césped que presenten decoloración o indicios de patógenos.
- Repetir el proceso cada 3 o 5 días durante un par de semanas hasta notar la recuperación del terreno.
Claves a tener en cuenta para evitar que el problema vuelva
Si bien la preparación casera actúa como un potente regulador del pH superficial, los especialistas advierten que es fundamental corregir ciertos hábitos de mantenimiento en el hogar.
Regar siempre a primera hora de la mañana evita que la humedad nocturna potencie el crecimiento fúngico, mientras que mantener una altura adecuada en el corte del pasto le otorga mayor vigor y resistencia natural al terreno. Un truco simple, al alcance de la mano y con resultados garantizados para devolverle la vida al verde de casa.
En pocas palabras
- Truco casero: el bicarbonato de sodio es una alternativa económica para combatir hongos en el césped.
- Preparación: se recomienda 1 cucharada de bicarbonato por 4 litros de agua, más jabón neutro o aceite vegetal.
- Prevención: regar por la mañana y mantener el pasto a una altura adecuada evita la reaparición de hongos.