Cuántas cucharadas de bicarbonato de sodio se necesitan para eliminar los hongos del césped del jardín

Los hongos del césped pueden eliminarse mediante distintos trucos caseros.

Además, para optimizar el rendimiento de la fórmula y asegurar que el líquido se adhiera correctamente a la superficie afectada, se aconseja sumar 1 cucharada de jabón líquido neutro o unas pocas gotitas de aceite vegetal.

El paso a paso para su aplicación es sumamente sencillo:

Integrar los elementos en un recipiente limpio hasta disolver el polvo por completo. Verter el contenido en un pulverizador o rociador manual. Aplicar directamente sobre las zonas del césped que presenten decoloración o indicios de patógenos. Repetir el proceso cada 3 o 5 días durante un par de semanas hasta notar la recuperación del terreno.

Claves a tener en cuenta para evitar que el problema vuelva

Si bien la preparación casera actúa como un potente regulador del pH superficial, los especialistas advierten que es fundamental corregir ciertos hábitos de mantenimiento en el hogar.

Regar siempre a primera hora de la mañana evita que la humedad nocturna potencie el crecimiento fúngico, mientras que mantener una altura adecuada en el corte del pasto le otorga mayor vigor y resistencia natural al terreno. Un truco simple, al alcance de la mano y con resultados garantizados para devolverle la vida al verde de casa.