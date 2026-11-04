Aunque cambiar las sábanas y las fundas de las almohadas forma parte de la limpieza habitual del dormitorio, existe otro elemento que suele quedar olvidado: el relleno de las almohadas. Con el uso diario, estos accesorios acumulan sudor, grasa corporal, restos de piel muerta, polvo y microorganismos que pueden afectar la higiene de la cama. Por eso, mantener una rutina de lavado es fundamental para conservarlas en buenas condiciones.
Ni cada dos semanas ni cada un mes: cada cuánto tiempo tenés que lavar las almohadas para eliminar grasa, piel muerta y ácaros
Las almohadas son una pieza clave para garantizar el buen descanso. Para que esto suceda, además de su buena calidad, también debemos asegurarnos su limpieza
Cada cuánto tiempo hay que lavar las almohadas y cómo hacerlo correctamente
De acuerdo con las recomendaciones de Sleep Foundation, las almohadas deben lavarse como mínimo dos veces al año. Esto significa que no es necesario someterlas a un lavado cada dos semanas ni todos los meses, siempre que se mantengan limpias y se utilicen fundas que se cambien regularmente.
La frecuencia puede variar según el material de fabricación, las indicaciones del fabricante y las condiciones de uso. Las personas que transpiran mucho durante la noche o tienen mascotas que duermen en la cama pueden necesitar prestar especial atención a su higiene.
La limpieza periódica permite retirar restos de sudor, grasa, polvo y suciedad que se acumulan con el paso del tiempo. También ayuda a reducir los malos olores y a mantener un ambiente de descanso más saludable. Además, contribuye a controlar la presencia de alérgenos, como los asociados a los ácaros del polvo.
Antes de comenzar, es importante revisar la etiqueta para conocer las instrucciones de lavado. Si la almohada admite lavarropas, se recomienda utilizar un programa delicado, agua tibia y una pequeña cantidad de detergente suave. Siempre que sea posible, lavar dos almohadas juntas ayuda a equilibrar el peso dentro del tambor.
El secado es otro paso fundamental. El relleno debe quedar completamente libre de humedad antes de volver a colocar la almohada en la cama, ya que la humedad retenida puede favorecer la aparición de malos olores y hongos.
Por otro lado, las almohadas de espuma viscoelástica sólida no deben sumergirse ni lavarse en máquina. En estos casos, conviene realizar una limpieza localizada y seguir las indicaciones del fabricante.
Finalmente, también es importante recordar que lavar no significa que una almohada dure para siempre: la recomendación general es reemplazarla cada uno o dos años, dependiendo de su estado y calidad.
En pocas palabras
- Limpieza de almohadas: Es fundamental lavar el relleno para eliminar sudor, grasa, piel muerta y ácaros.
- Frecuencia recomendada: Las almohadas deben lavarse al menos dos veces al año, ajustando según el uso y transpiración.
- Método de lavado: Revisar etiqueta; lavarropas en ciclo delicado o limpieza localizada para espumas especiales.