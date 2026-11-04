Ni cada dos semanas ni cada un mes: cada cuánto tiempo tenés que lavar las almohadas para eliminar grasa, piel muerta y ácaros

Cada cuánto tiempo se recomienda lavar la almohada.

La limpieza periódica permite retirar restos de sudor, grasa, polvo y suciedad que se acumulan con el paso del tiempo. También ayuda a reducir los malos olores y a mantener un ambiente de descanso más saludable. Además, contribuye a controlar la presencia de alérgenos, como los asociados a los ácaros del polvo.

Antes de comenzar, es importante revisar la etiqueta para conocer las instrucciones de lavado. Si la almohada admite lavarropas, se recomienda utilizar un programa delicado, agua tibia y una pequeña cantidad de detergente suave. Siempre que sea posible, lavar dos almohadas juntas ayuda a equilibrar el peso dentro del tambor.

Las almohadas, según expertos, deben lavarse dos veces al año.

El secado es otro paso fundamental. El relleno debe quedar completamente libre de humedad antes de volver a colocar la almohada en la cama, ya que la humedad retenida puede favorecer la aparición de malos olores y hongos.

Por otro lado, las almohadas de espuma viscoelástica sólida no deben sumergirse ni lavarse en máquina. En estos casos, conviene realizar una limpieza localizada y seguir las indicaciones del fabricante.

Finalmente, también es importante recordar que lavar no significa que una almohada dure para siempre: la recomendación general es reemplazarla cada uno o dos años, dependiendo de su estado y calidad.