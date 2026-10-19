Juan Martín Del Potro, otra vez nominado para el Salón de la Fama del tenis

Entre sus hitos más importantes se contemplan victorias personales como las mencionadas anteriormente como integrar el equipo campeón de Copa Davis en 2026, haber logrado dos medallas olímpicas como representante de la Argentina; a ello se le suma la obtención del US Open en 2009, y su mérito de llegar al tercer escalafón mundial en el ranking ATP. Teniendo en cuenta, además, sus 22 títulos que logró en el circuito como el campeonato de Indian Wells en 2018.

Esta es la segunda nominación para Juan Martín Del Potro ya que fue considerado para ingresar al Salón de la Fama del tenis este 2026 pero los honores se lo dieron al sublime Roger Federer.

En caso de ingresar al prestigioso grupo del Salón de la Fama, Juan Martín se convertiría en el tercer argentino en lograr ese reconocimiento, sumándose a Guillermo Vilas y a Gabriela Sabatini.

La votación del público fanático del tenis ya se encuentra abierta y estará habilitada hasta el domingo 25 de octubre. Los interesados en votar podrán hacerlo a través del portal oficial del Hall of Fame. Los resultados del voto de los fans sumarán porcentajes de bonificación a la elección del grupo oficial de votantes, que se trata de un panel integrado por periodistas especializados, historiadores e ingresantes previos.

Se requiere alcanzar un 75% o más de votos afirmativos combinados para lograr que el nominado ingrese al prestigioso recinto.