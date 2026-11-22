El plantel de Boca retornará a la Argentina este domingo por la tarde tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana. La delegación xeneize tomará en Barranquilla en un vuelo privado y tiene previsto aterrizar en Ezeiza alrededor de las 22:30.
El plantel de Boca retorna tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana y con poco tiempo para preparar el partido con Independiente Rivadavia en La Bombonera
El plantel de Boca retornará a la Argentina este domingo por la tarde tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana. La delegación xeneize tomará en Barranquilla en un vuelo privado y tiene previsto aterrizar en Ezeiza alrededor de las 22:30.
La salida del equipo se postergó desde la madrugada del domingo para permitir que los futbolistas descansen adecuadamente después de una noche de festejos que se extendió hasta altas horas. El cuerpo técnico consideró conveniente extender la estadía en Colombia para que el plantel tuviera más horas de recuperación.
Esta postergación también estuvo relacionada con la descompensación que sufrió Leandro Paredes durante las celebraciones posteriores a la final. El jugador debió recibir atención médica, lo que reforzó la decisión de darle más tiempo al equipo para reponerse antes de emprender el viaje de regreso.
La noticia del regreso generó gran expectativa entre los hinchas de Boca, quienes esperan recibir al plantel en Buenos Aires para celebrar la obtención de la Copa Sudamericana. El club aguardaba un título internacional desde hacía 18 años, por lo que la conquista tiene un significado especial.
El feriado del lunes, trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, se espera que facilite una importante convocatoria de fanáticos para acompañar los festejos de muchos simpatizantes que no pudieron viajar a Colombia tendrán la oportunidad de unirse a la celebración en la capital argentina.
Desde la dirigencia no se prevén festejos multitudinarios inmediatos, ya que el foco está puesto en el próximo compromiso.
Más allá de los festejos, el equipo deberá enfocarse rápidamente en la competencia local. El próximo compromiso de Boca será el miércoles, cuando reciba a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.
El cuerpo técnico se abocará a la reorganización de los entrenamientos y la recuperación física de los jugadores para afrontar el encuentro venidero. Este lunes los futbolistas vuelven al trabajo pensando en la Lepra y la intención del DT es darle descanso a algunos jugadores que están al límite, pero poner la base titular.
El Vasco quiere ganar el Clausura y espera confirmación de día, sede y horario para la final de la Copa Argentina ante Platense.