Expectativa por la llegada del campeón

La noticia del regreso generó gran expectativa entre los hinchas de Boca, quienes esperan recibir al plantel en Buenos Aires para celebrar la obtención de la Copa Sudamericana. El club aguardaba un título internacional desde hacía 18 años, por lo que la conquista tiene un significado especial.

El feriado del lunes, trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, se espera que facilite una importante convocatoria de fanáticos para acompañar los festejos de muchos simpatizantes que no pudieron viajar a Colombia tendrán la oportunidad de unirse a la celebración en la capital argentina.

Desde la dirigencia no se prevén festejos multitudinarios inmediatos, ya que el foco está puesto en el próximo compromiso.

El futuro inmediato de Boca

Más allá de los festejos, el equipo deberá enfocarse rápidamente en la competencia local. El próximo compromiso de Boca será el miércoles, cuando reciba a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.

El cuerpo técnico se abocará a la reorganización de los entrenamientos y la recuperación física de los jugadores para afrontar el encuentro venidero. Este lunes los futbolistas vuelven al trabajo pensando en la Lepra y la intención del DT es darle descanso a algunos jugadores que están al límite, pero poner la base titular.

El Vasco quiere ganar el Clausura y espera confirmación de día, sede y horario para la final de la Copa Argentina ante Platense.