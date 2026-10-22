El tremendo historial que condena a Atlético Mineiro y pone a Boca a un paso de la Copa Sudamericana

En la definición de la Copa Sudamericana 2025, disputada en Paraguay, el Galo tropezó nuevamente. Tras empatar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios frente a Lanús, cayó desde los doce pasos en una dramática tanda de penales.

El antecedente de Atlético Mineiro ilusiona al mundo Boca.

Estas dos derrotas al hilo dejan al descubierto una fragilidad mental del conjunto de Belo Horizonte en instancias límite, un punto flojo que el equipo argentino buscará explotar al máximo.

Paternidad argentina en la Copa Sudamericana

Para sumar más argumentos a la ilusión de Boca, los antecedentes históricos entre clubes de Argentina y Brasil en el duelo definitorio de la Copa Sudamericana marcan una clara tendencia favorable para los equipos de la Liga Profesional.

Se enfrentaron en siete oportunidades en finales de este torneo, con un saldo de 5 títulos para Argentina y solo 2 para Brasil. Los clubes de nuestro país se quedaron con los últimos cuatro cruces directos en finales: Independiente ante Flamengo (2017), Racing frente a Cruzeiro (2024) y Lanús derrotando al propio Atlético Mineiro (2025).