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Copa Sudamericana

El tremendo historial que condena a Atlético Mineiro y pone a Boca a un paso de la Copa Sudamericana

El elenco brasileño logró meterse en la definición del torneo continental, pero arrastra una pesada racha negativa en finales y el mundo Boca se ilusiona

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Mineiro llega a la gran final arrastrando una racha negativa. 

Mineiro llega a la gran final arrastrando una racha negativa. 

Tras dejar en el camino a Montevideo City Torque en una serie apretada, Atlético Mineiro selló su pasaje a la definición, donde lo espera nada más y nada menos que Boca. De cara a este trascendental choque, existe un dato estadístico demoledor que encendió las alarmas en Belo Horizonte y llenó de ilusión al pueblo Xeneize.

A pesar del poderío económico y el jerarquizado plantel del conjunto brasileño, el Galo llega al cruce con Boca arrastrando una verdadera "maldición" en definiciones continentales: perdió de manera consecutiva las últimas dos finales internacionales que disputó.

Mineiro disputó la final el año pasado y cayó frente a Lanús.

Mineiro disputó la final el año pasado y cayó frente a Lanús.

La racha negra de Atlético Mineiro en finales

El golpe más reciente en la memoria del equipo de Minas Gerais se dio en la definición de la Copa Libertadores 2024, cuando cayó superado por Botafogo por 3 a 1 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Lejos de poder recuperarse, la historia volvió a repetirse al año siguiente.

En la definición de la Copa Sudamericana 2025, disputada en Paraguay, el Galo tropezó nuevamente. Tras empatar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios frente a Lanús, cayó desde los doce pasos en una dramática tanda de penales.

El antecedente de Atl&eacute;tico Mineiro ilusiona al mundo Boca.&nbsp;

El antecedente de Atlético Mineiro ilusiona al mundo Boca.

Estas dos derrotas al hilo dejan al descubierto una fragilidad mental del conjunto de Belo Horizonte en instancias límite, un punto flojo que el equipo argentino buscará explotar al máximo.

Paternidad argentina en la Copa Sudamericana

Para sumar más argumentos a la ilusión de Boca, los antecedentes históricos entre clubes de Argentina y Brasil en el duelo definitorio de la Copa Sudamericana marcan una clara tendencia favorable para los equipos de la Liga Profesional.

Se enfrentaron en siete oportunidades en finales de este torneo, con un saldo de 5 títulos para Argentina y solo 2 para Brasil. Los clubes de nuestro país se quedaron con los últimos cuatro cruces directos en finales: Independiente ante Flamengo (2017), Racing frente a Cruzeiro (2024) y Lanús derrotando al propio Atlético Mineiro (2025).

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