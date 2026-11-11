La campeona nacional de las yerbas: esta es la marca preferida por los argentinos

Aunque la brecha general roza el diez por ciento durante los primeros cinco meses del año, el comportamiento registrado durante el mes de mayo encendió las alarmas en el tablero yerbatero.

Durante ese período, la distancia entre ambos contendientes se redujo a menos del cuatro por ciento, registrando Playadito 5,43 millones de kilos frente a los 5,21 millones comercializados por su rival directo.

Este acortamiento de márgenes ratifica que el liderazgo nacional se dirime en un duelo cabeza a cabeza entre dos potencias radicadas en la provincia de Corrientes.

Bastante más atrás en el acumulado mensual, el mapa de preferencias de los consumidores se completa con un lote de firmas tradicionales que consolidan sus posiciones en el ranking nacional.

La cordobesa CBSé retiene la tercera colocación con 9,42 millones de kilos, seguida por La Cachuera elaboradora de Amanda con 7,80 millones, Rosamonte con 6,69 millones y Verdeflor con 6,27 millones.

Un segundo pelotón, encabezado por la Cooperativa Mixta de Montecarlo con 4,07 millones de kilos y Llorente y Cía. con 3,87 millones, refleja la persistente competencia que libran las empresas y cooperativas regionales por hacerse un lugar en el hábito diario nacional.

El éxito de la yerba más consumida de la Argentina hunde sus raíces en una historia centenaria. Detrás del fenómeno de Playadito opera una cooperativa fundada a finales de 1926 por colonos alemanes, ucranianos y polacos instalados en el norte correntino.

Tras décadas de procesar su propia producción para ganar autonomía comercial, la entidad abarca hoy a unos 133 productores y da empleo directo a 350 trabajadores.

Nombrada en honor a la geografía plana de la zona, la marca que conquistó el mercado local exporta apenas el dos por ciento de su volumen, demostrando que el verdadero motor de su imperio sigue estando en el termo y el cebado diario de los hogares argentinos.