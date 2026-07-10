Media tonelada de carne y 500 kilos de yerba: el cargamento que la Selección argentina llevó al Mundial 2026

Mundial de Fútbol 2026: las pausas de hidratación

La nutricionista Luisina Capone, en diálogo con Diario UNO, explicó que los jugadores pierden entre 2 a 5 litros de líquido cuando participan en el juego porque recorren aproximadamente 13 kilómetros. "La pausa de hidratación es necesaria, teniendo en cuenta que los jugadores que más se pueden ver afectados son los laterales porque son los que menos acceso tienen al banco de suplentes", indicó.

El nivel de pérdida de agua comienza a ser riesgoso cuando representa más de un 2% del peso, lo que disminuye el rendimiento, favorece a la aparición de calambres y disminuye la posibilidad de salto.

Desafíos nutricionales en el Mundial 2026

Otro de los grandes desafíos que ha presentado este mundial es la disputa de algunos partidos en grandes altitudes, como es en México. "Esto condiciona la tolerancia a algunos alimentos, entonces los nutricionistas tienen que ver qué le dan a esos jugadores y cómo lo van a tolerar".

Además, otro gran desafío ha sido las distancias dispares que recorren algunas selecciones. "Algunas solo han tenido un recorrido de 150 kilómetros de ida y 150 kilómetros de vuelta, mientras que otras tuvieron viajes que implicaban 1.600 kilómetros de ida y de vuelta en avión", aclaró.

"Esto condujo a los nutricionistas a chequear qué comidas harían en el avión para que esos jugadores llegaran con los depósitos de glucógeno adecuados al partido", contó la nutricionista.

La dieta de la Selección argentina en el Mundial

Por la geografía del lugar donde se disputa el Mundial de Fútbol, varias selecciones llevaron en su cargamento alimento del país de origen. Esto no fue solo por la seguridad microbiológica de conocer que el alimento provenía, por ejemplo, de Argentina o de Noruega, sino también para conservar el sabor.

La Selección argentina priorizó en su cargamento 500 kilos de carne vacuna. Es conocido que la proteína en los deportistas cumple un papel fundamental para la síntesis de masa muscular, síntesis de las hormonas, funciones inmunológicas y funciones anabólicas en general".

"Una de las fuentes de proteína más aceptadas es la carne vacuna por su sabor y su seguridad, por eso prefirieron importarla desde Argentina", explicó Capone.

Un dato de color es que la Selección argentina agregó 500 kilos de yerba mate, ya que contribuye al rendimiento deportivo porque contiene mateína que retrasa la fatiga favorece la recuperación,, hidrata y contiene polifenoles que son antioxidantes.

El 98% de los jugadores de la Selección argentina toma mate y tanto como la carne vacuna eran productos muy difíciles de conseguir en Estados Unidos. Además, estos alimentos refuerzan el sentimiento de pertenencia de los jugadores con su país de origen.

Noruega, por su parte, priorizó como proteína el salmón y otros pescados. También agregaron un queso particular de color marrón, en cantidad aproximada de 116 kilos y aproximadamente 6 mil naranjas, una fruta muy consumida en su país.