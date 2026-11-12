De moza desempleada a crear una marca nacional: una mujer transforma sachets de leche en accesorios

Con ese material clave para el reciclaje, empezó a diseñar, cortar y coser mochilas, cartucheras, riñoneras y otros accesorios. Así nació Cocomiel Sustentable, una marca enfocada en transformar los desechos plásticos de todos los días en objetos útiles.

Lo que arrancó como un experimento para generar ingresos en un momento de crisis económica fue ganando fuerza poco a poco. Seis años después de aquellos primeros intentos, el emprendimiento dejó de ser una prueba artesanal aislada o una historia de vida y se convirtió en una empresa productiva consolidada.

Constanza desarrolló una técnica para convertir residuos plásticos en láminas resistentes que utiliza para fabricar mochilas, cartucheras y riñoneras.

En la actualidad, la iniciativa cuenta con un equipo de trabajo formado por cinco personas, incluyendo a la propia Constanza, y fabrica productos que se venden a lo largo de toda la Argentina con el fin de demostrar que los plásticos que se generan cotidianamente en miles de casas pueden tener una segunda oportunidad.