De moza desempleada a crear una marca nacional: una mujer transforma sachets de leche en accesorios

En 2020 todas las personas buscaban formas para salir adelante después de que la pandemia descartara la posibilidad de trabajar normalmente y los ingresos monetarios se vieran escasos dentro de cada casa. Por eso la gente tuvo que reinventarse y la historia de Constanza es uno de esos casos.
Gracias al reciclaje una mujer transforma sachets de leche en accesorios que puede vender
La vida de Constanza Aguirre Gómez cambió por completo cuando se quedó sin su trabajo de moza en Villa Ramallo a causa de la pandemia. Ante la falta de ingresos y la necesidad urgente de salir adelante, tuvo que buscar una alternativa para emprender con un material muy común que la mayoría de las personas tira a la basura: los sachets de leche vacíos.
Sin contar con maquinaria industrial ni grandes recursos, empezó a probar distintas formas de trabajo en su propia casa. Su herramienta principal fue una plancha hogareña. Con el calor, logró unir las distintas capas del plástico hasta conseguir láminas gruesas, firmes y muy resistentes.
Con ese material clave para el reciclaje, empezó a diseñar, cortar y coser mochilas, cartucheras, riñoneras y otros accesorios. Así nació Cocomiel Sustentable, una marca enfocada en transformar los desechos plásticos de todos los días en objetos útiles.
Lo que arrancó como un experimento para generar ingresos en un momento de crisis económica fue ganando fuerza poco a poco. Seis años después de aquellos primeros intentos, el emprendimiento dejó de ser una prueba artesanal aislada o una historia de vida y se convirtió en una empresa productiva consolidada.
En la actualidad, la iniciativa cuenta con un equipo de trabajo formado por cinco personas, incluyendo a la propia Constanza, y fabrica productos que se venden a lo largo de toda la Argentina con el fin de demostrar que los plásticos que se generan cotidianamente en miles de casas pueden tener una segunda oportunidad.
En pocas palabras
- Emprendimiento sustentable: Constanza Aguirre Gómez transforma sachets de leche en accesorios de moda.
- Innovación artesanal: utiliza una plancha hogareña para crear láminas plásticas resistentes.
- Impacto nacional: su marca, Cocomiel Sustentable, vende productos reciclados en toda la Argentina.