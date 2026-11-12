En 2003, un mamífero originario de América del Sur comenzó a dejarse ver en libertad en España. Su presencia llamó la atención por su peculiar aspecto, con un hocico alargado, una cola anillada y un cuerpo que recuerda, a primera vista, al de un pequeño mapache.
En 2003, un animal de América del Sur comenzó a dejarse ver en libertad en España: hoy no saben como frenar su expansión
La expansión del coatí sudamericano en Mallorca, una especie exótica introducida en 2003, genera preocupación por su impacto en la biodiversidad local y la flora autóctona.
Se trata del coatí sudamericano (Nasua nasua), una especie exótica que ha conseguido establecerse en Mallorca y cuya presencia representa un problema para la biodiversidad de la isla.
Un animal originario de América del Sur que encontró un nuevo hogar en España
Su introducción está relacionada con el comercio de animales exóticos y su tenencia como mascota. Algunos ejemplares escaparon de los lugares donde permanecían cautivos, mientras que otros pudieron ser liberados por sus propietarios. Aunque no se conoce con exactitud cuándo llegó el primer individuo, los primeros registros documentados de coatíes viviendo en libertad en Mallorca datan de 2003.
Originario de distintos países de América del Sur, este mamífero destaca por su extraordinaria capacidad de adaptación. Es un animal omnívoro que se alimenta de frutas, insectos, larvas, huevos y pequeños vertebrados. Además, es un excelente trepador y utiliza su largo hocico para buscar comida entre la vegetación, las hojas y el suelo.
¿Por qué preocupa la presencia de este animal en Mallorca?
Estas características, que le permiten sobrevivir en sus hábitats naturales, también facilitan su adaptación a nuevos territorios. En Mallorca, algunos ejemplares consiguieron reproducirse en libertad, dando lugar a una población que despertó la preocupación de las autoridades ambientales.
El principal problema es su posible impacto sobre la fauna y la flora autóctonas. Al consumir huevos, pequeños animales e invertebrados, puede ejercer presión sobre especies locales. También puede competir con otros mamíferos por los recursos alimenticios y alterar la regeneración de la vegetación mediante el consumo y la dispersión de semillas.
Por estas razones, el coatí está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Su presencia obliga a mantener medidas de vigilancia y control para evitar que se extienda a nuevos territorios.
En pocas palabras
- Expansi ilde{A}³n del coat ilde{A} del sur: El animal ex ilde{A}³tico introducido en 2003 ahora preocupa en Mallorca.
- Impacto ambiental: La especie amenaza la biodiversidad local y la flora aut ilde{A}^{3}ctona.
- Control y vigilancia: El coat ilde{A} est ilde{A} incluido en el cat ilde{A}¡logo de especies ex ilde{A}³ticas invasoras.