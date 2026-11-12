En 2003, un animal de América del Sur comenzó a dejarse ver en libertad en España: hoy no saben como frenar su expansión

Originario de distintos países de América del Sur, este mamífero destaca por su extraordinaria capacidad de adaptación. Es un animal omnívoro que se alimenta de frutas, insectos, larvas, huevos y pequeños vertebrados. Además, es un excelente trepador y utiliza su largo hocico para buscar comida entre la vegetación, las hojas y el suelo.

¿Por qué preocupa la presencia de este animal en Mallorca?

Estas características, que le permiten sobrevivir en sus hábitats naturales, también facilitan su adaptación a nuevos territorios. En Mallorca, algunos ejemplares consiguieron reproducirse en libertad, dando lugar a una población que despertó la preocupación de las autoridades ambientales.

El principal problema es su posible impacto sobre la fauna y la flora autóctonas. Al consumir huevos, pequeños animales e invertebrados, puede ejercer presión sobre especies locales. También puede competir con otros mamíferos por los recursos alimenticios y alterar la regeneración de la vegetación mediante el consumo y la dispersión de semillas.

Por estas razones, el coatí está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Su presencia obliga a mantener medidas de vigilancia y control para evitar que se extienda a nuevos territorios.