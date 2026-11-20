En esta última ventana de amistosos, Matías Manna, analista de video de la Selección argentina, publicó un compilado de imágenes de la última semana de trabajo en el predio de Ezeiza y, entre ellas, incluyó un esquema con el rótulo: Fecha FIFA Noviembre 26.

En el mapa de esta ventana pueden observarse 74 futbolistas divididos en tres categorías: Selección Mayor, Sub 20 y Sub 17. Los nombres aparecen organizados por puesto y allí puede notarse los habituales considerados, además de otros nombres que están en el radar.

Entre los futbolistas de la Mayor aparecen nombres que forman parte de la base de la Selección argentina como Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Junto a ellos pueden verse los nombres de los jóvenes que buscan ganarse un lugar y forman parte de la renovación como Nico Paz, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni.

En las categorías juveniles también figuran varias promesas del fútbol argentino. En la Sub 20 aparecen, entre otros, Ian Subiabre (Tigre), Franco Pérez (Boca) y Joaquín Salas (Talleres). Por último, en la Sub 17 se destacan nombres como Julio Coria (Boca), Galo Escobar (River) y Juan Cruz Policella (Vélez).

Los 74 jugadores que sigue Scaloni en la Selección argentina

Arqueros

Mayor: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).

Sub 20: Máximo Leguizamón (Tigre), Damián Talavera (San Lorenzo), Ramiro Buratti (River Plate) y Agustín Cortez (Vélez).

Sub 17: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán) y Kevin Báez (Aldosivi).

Defensores

Mayor: Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Aaron Anselmino (Chelsea), Agustín Giay (Palmeiras) y Gonzalo Montiel (River Plate).

Sub 20: Joaquín Salas (Talleres), Lucas Ayala (Unión), Gonzalo Escudero (Racing), Juan Arrayago (Independiente), Mateo Martínez (Racing), Ignacio Ovando (Rosario Central), Valentín Loza (Defensa y Justicia) y Elías Verón (Rosario Central).

Sub 17: Bautista Roldán (Talleres), Simón Escobar (Vélez), Alex Cardozo (Lanús), Bautista Giménez (River Plate), Mateo Mendizábal (Banfield), Álvaro Güich (Rosario Central), Julio Coria (Boca Juniors), Thiago Pérez (Huracán).

Mediocampistas

Mayor: Máximo Perrone (Como), Ezequiel Equi Fernández (Bayer Leverkusen), Valentín Barco (Chelsea), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Ipswich Town) y Nico Paz (Como).

Sub 20: Bruno Galassi (Lazio), Alejandro Tello (Racing), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Franco Pérez (Boca Juniors), Facundo Guch (Newell’s) y Ramiro Tulián (Belgrano).

Sub 17: Mateo Sánchez (Boca Juniors), Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Giovanni Baroni (Talleres), Marcos Ortiz (Belgrano), Benjamín Vallejo (Vélez), Matheo Machuca (Independiente) y Galo Escobar (River Plate).

Delanteros

Mayor: Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Santiago Castro (Roma), José López (Palmeiras), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma) y Giovani Simeone (Atlético de Madrid).

Sub 20: Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Valentín Dávila (Talleres), Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata), Ian Subiabre (Tigre) y Álex Verón (Vélez).

Sub 17: Juan Cruz Policella (Vélez), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Facundo Salinas (Vélez) y Tobías Goytía (River Plate).