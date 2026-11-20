Se cumplieron 9 años de uno de los eventos más trágicos en la historia de la Argentina: el hundimiento del submarino ARA San Juan. La embarcación perdió contacto con tierra el 15 de noviembre de 2017, mientras navegaba por el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Entre ellos había dos mendocinos: Hernán Ramón Rodríguez y Fernando Gabriel Santilli.
A 9 años del hundimiento del ARA San Juan, los dos mendocinos que murieron junto a otros 42 tripulantes
El 15 de noviembre de 2017 se produjo la última comunicación del submarino argentino ARA San Juan
El submarino había partido el 8 de noviembre de la Base Naval Ushuaia con destino a Mar del Plata, en el marco de una misión de patrullaje y vigilancia de los espacios marítimos argentinos. Durante la mañana del 15 de noviembre se produjo la última comunicación con la embarcación. Después comenzó una intensa búsqueda internacional que mantuvo en vilo a la sociedad argentina.
La confirmación de la tragedia llegó un año después. El 17 de noviembre de 2018, los restos del ARA San Juan fueron localizados a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia, a más de 900 metros de profundidad. La noticia terminó de confirmar la muerte de los 44 integrantes de la tripulación, entre ellos los dos submarinistas mendocinos.
Hernán Rodríguez y Fernando Santilli, los dos mendocinos que viajaban en el submarino
Hernán Ramón Rodríguez, conocido como "El Moncho", era oriundo de Real del Padre, San Rafael, y se desempeñaba como jefe de máquinas del submarino. Su familia lo sigue recordando en diversas oportunidades y homenajes y mantiene vivo el reclamo por conocer la verdad sobre lo sucedido.
El otro mendocino era Fernando Gabriel Santilli, nacido en Palmira, San Martín. Fue homenajeado por representantes legislativos y distintas instituciones tras la tragedia.
A 9 años de la tragedia, los nombres de ambos mendocinos continúan formando parte de la memoria colectiva de la provincia. Sus historias representan también el dolor de las 44 familias que perdieron a sus seres queridos en una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina.
El recuerdo de los 44 tripulantes
El ARA San Juan era un submarino de la Armada Argentina que cumplía tareas de vigilancia y control del espacio marítimo nacional. Su desaparición generó una operación de búsqueda sin precedentes, con la participación de distintos países y equipos especializados.
La tripulación estaba integrada por 43 hombres y una mujer: la teniente de navío Eliana María Krawczyk, reconocida como la primera submarinista de América Latina. Los 44 tripulantes perdieron la vida en cumplimiento de su misión.
En 2024, mediante la Ley 27.758, se instituyó el 15 de noviembre como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan. La fecha busca mantener vigente el recuerdo de quienes integraban la embarcación y promover la memoria sobre su compromiso con la defensa de la soberanía argentina.
Netflix y una serie que busca reconstruir qué paso con el submarino ARA San Juan
En 2024, la plataforma de streaming Netflix estrenó una serie documental de 8 episodios que "examina la búsqueda desesperada de un submarino y su tripulación, que terminó revelando mucho más de su paradero".
En pocas palabras
- Aniversario tragedia: se conmemoró otro año del hundimiento del submarino argentino ARA San Juan en 2017.
- Tripulantes mendocinos: el submarino llevaba a bordo a Hernán Ramón Rodríguez y Fernando Gabriel Santilli, ambos de Mendoza.
- Memoria y ley: se busca mantener vigente el recuerdo de los 44 tripulantes fallecidos, instituido por ley el 15 de noviembre.