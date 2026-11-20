Hernán Rodríguez y Fernando Santilli, los dos mendocinos que viajaban en el submarino

Hernán Ramón Rodríguez, conocido como "El Moncho", era oriundo de Real del Padre, San Rafael, y se desempeñaba como jefe de máquinas del submarino. Su familia lo sigue recordando en diversas oportunidades y homenajes y mantiene vivo el reclamo por conocer la verdad sobre lo sucedido.

Hernán Ramón Rodríguez y Fernando Gabriel Santilli, los mendocinos que iban a bordo del Ara San Juan.

El otro mendocino era Fernando Gabriel Santilli, nacido en Palmira, San Martín. Fue homenajeado por representantes legislativos y distintas instituciones tras la tragedia.

A 9 años de la tragedia, los nombres de ambos mendocinos continúan formando parte de la memoria colectiva de la provincia. Sus historias representan también el dolor de las 44 familias que perdieron a sus seres queridos en una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina.

El recuerdo de los 44 tripulantes

El ARA San Juan era un submarino de la Armada Argentina que cumplía tareas de vigilancia y control del espacio marítimo nacional. Su desaparición generó una operación de búsqueda sin precedentes, con la participación de distintos países y equipos especializados.

El ARA San Juan (S-42) fue un submarino de ataque de propulsión diésel-eléctrica de la Armada Argentina que desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo.

La tripulación estaba integrada por 43 hombres y una mujer: la teniente de navío Eliana María Krawczyk, reconocida como la primera submarinista de América Latina. Los 44 tripulantes perdieron la vida en cumplimiento de su misión.

En 2024, mediante la Ley 27.758, se instituyó el 15 de noviembre como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan. La fecha busca mantener vigente el recuerdo de quienes integraban la embarcación y promover la memoria sobre su compromiso con la defensa de la soberanía argentina.

Netflix y una serie que busca reconstruir qué paso con el submarino ARA San Juan

En 2024, la plataforma de streaming Netflix estrenó una serie documental de 8 episodios que "examina la búsqueda desesperada de un submarino y su tripulación, que terminó revelando mucho más de su paradero".