A pesar de que los médicos preveían un fin fatal y dudaban de su recuperación, sus padres tomaron la valiente decisión de llevarlo a su casa. Para comunicarse durante las emergencias o cortes de energía, su padre construyó una alarma especial que Paul activaba con la boca.

El niño aprendió la compleja respiración glosofaríngea o "respiración de rana", una técnica que consiste en tragar aire de forma consciente, lo que le permitió permanecer varias horas al día fuera del cilindro y salir en su silla de ruedas junto a sus amigos.

Fue una de las últimas personas que vivieron en un pulmón de acero.

Pese a su condición, terminó la escuela secundaria desde su casa y logró ingresar a la Universidad de Texas. Con la ayuda solidaria de sus compañeros, se graduó en Derecho y ejerció durante décadas como abogado. Aunque los clientes solían impactarse al ver únicamente su cabeza asomando del aparato, desarrolló una exitosa carrera jurídica.

Vivió de manera independiente por años y la organización Guinness World Records lo certificó oficialmente como la persona que más tiempo sobrevivió dentro de un pulmón de acero.

Tras permanecer más de siete décadas dentro de su cápsula, la cual fue restaurada en 2015, Paul falleció en marzo de 2024 a los 78 años de edad y su historia es una de las más importantes sobre la superación humana.