A los 6 años, Paul contrajo una enfermedad que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. Los médicos tuvieron que introducirlo en un enorme cilindro de metal para que pudiera seguir respirando. Lo que nadie imaginaba era que dependería de aquella máquina durante más de siete décadas.
El niño que vivió años dentro de un pulmón de acero tras quedar paralizado
En 1952, durante un brote de poliomielitis, la vida del pequeño Paul Alexander cambió para siempre con tan solo 6 años. El virus le provocó una parálisis irreversible que lo dejó tetrapléjico y sin capacidad de respirar por sí mismo.
Después de ser sometido a una traqueotomía de emergencia, el niño despertó dentro de un gran cilindro metálico: un pulmón de acero que utilizaba un mecanismo de presión negativa para forzar la ventilación de sus pulmones.
A pesar de que los médicos preveían un fin fatal y dudaban de su recuperación, sus padres tomaron la valiente decisión de llevarlo a su casa. Para comunicarse durante las emergencias o cortes de energía, su padre construyó una alarma especial que Paul activaba con la boca.
El niño aprendió la compleja respiración glosofaríngea o "respiración de rana", una técnica que consiste en tragar aire de forma consciente, lo que le permitió permanecer varias horas al día fuera del cilindro y salir en su silla de ruedas junto a sus amigos.
Pese a su condición, terminó la escuela secundaria desde su casa y logró ingresar a la Universidad de Texas. Con la ayuda solidaria de sus compañeros, se graduó en Derecho y ejerció durante décadas como abogado. Aunque los clientes solían impactarse al ver únicamente su cabeza asomando del aparato, desarrolló una exitosa carrera jurídica.
Vivió de manera independiente por años y la organización Guinness World Records lo certificó oficialmente como la persona que más tiempo sobrevivió dentro de un pulmón de acero.
Tras permanecer más de siete décadas dentro de su cápsula, la cual fue restaurada en 2015, Paul falleció en marzo de 2024 a los 78 años de edad y su historia es una de las más importantes sobre la superación humana.
En pocas palabras
- Paul Alexander: vivió 70 años en un pulmón de acero tras una parálisis infantil.
- Superación: se graduó en Derecho y ejerció como abogado a pesar de su condición.
- Legado: murió a los 78 años, reconocido como récord Guinness por su longevidad.