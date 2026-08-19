Messi hizo el primer gol desde la muerte de su padre, pero el Inter Miami solo empató en la MLS

Lionel Messi fue titular y marcó uno de los goles en el empate del Inter Miami frente a Filadelfia, como visitante, por la fecha 20 de la Major League Soccer (MLS).
Lionel Messi marcó en el empate del Inter Miami frente a Filadelfia, como visitante, por la fecha 20 de la MLS
Lionel Messi fue titular y marcó uno de los goles en el empate del Inter Miami frente a Filadelfia, como visitante, por la fecha 20 de la Major League Soccer (MLS).
Indiana Vassilev abrió el marcador para el local a los 11', Inter Miami lo dio vuelta con dos tantos en 5' marcados por Daniel Pinter y Messi en la primera parte, pero el dueño de casa lo empató 2 a 2 en el complemento a través de Neil Pierre.
El gol de Messi, que puso transitoriamente en ventaja a los visitantes, fue el primero desde el fallecimiento de su padre, hace poco más de 10 días y como era de esperar lo celebró mirando el cielo, como suele hacerlo en memoria de su abuela y ahora de Jorge.
En el Inter Miami, además de Messi fueron titulares el argentino Gonzalo Luján, el brasileño Casemiro y el uruguayo Luis Suárez, mientras que se sintió la ausencia de Rodrigo De Paul sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y en la segunda parte ingresó el argentino David Ayala.
Inter Miami sigue segundo en la Conferencia Este de la MLS con 39 puntos en 20 partidos, a 7 del puntero Nashville y con 4 más que Chicago Fire que tiene un partido menos.
El próximo partido de Las Garzas será el sábado 22 a las 20.30 hora argentina ante Toronto, en Miami.