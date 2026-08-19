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Major League Soccer

Messi hizo el primer gol desde la muerte de su padre, pero el Inter Miami solo empató en la MLS

Lionel Messi marcó en el empate del Inter Miami frente a Filadelfia, como visitante, por la fecha 20 de la MLS

Por UNO
Messi dedicó el gol a su padre.
Messi dedicó el gol a su padre.

Lionel Messi fue titular y marcó uno de los goles en el empate del Inter Miami frente a Filadelfia, como visitante, por la fecha 20 de la Major League Soccer (MLS).

Indiana Vassilev abrió el marcador para el local a los 11', Inter Miami lo dio vuelta con dos tantos en 5' marcados por Daniel Pinter y Messi en la primera parte, pero el dueño de casa lo empató 2 a 2 en el complemento a través de Neil Pierre.

Messi recibió el cariño de sus compañeros después del gol.

Messi recibió el cariño de sus compañeros después del gol.

El gol de Messi, que puso transitoriamente en ventaja a los visitantes, fue el primero desde el fallecimiento de su padre, hace poco más de 10 días y como era de esperar lo celebró mirando el cielo, como suele hacerlo en memoria de su abuela y ahora de Jorge.

En el Inter Miami, además de Messi fueron titulares el argentino Gonzalo Luján, el brasileño Casemiro y el uruguayo Luis Suárez, mientras que se sintió la ausencia de Rodrigo De Paul sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y en la segunda parte ingresó el argentino David Ayala.

Inter Miami en la MLS

Inter Miami sigue segundo en la Conferencia Este de la MLS con 39 puntos en 20 partidos, a 7 del puntero Nashville y con 4 más que Chicago Fire que tiene un partido menos.

El próximo partido de Las Garzas será el sábado 22 a las 20.30 hora argentina ante Toronto, en Miami.

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