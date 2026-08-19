Messi hizo el primer gol desde la muerte de su padre, pero el Inter Miami solo empató en la MLS

Indiana Vassilev abrió el marcador para el local a los 11', Inter Miami lo dio vuelta con dos tantos en 5' marcados por Daniel Pinter y Messi en la primera parte, pero el dueño de casa lo empató 2 a 2 en el complemento a través de Neil Pierre.

Messi recibió el cariño de sus compañeros después del gol.

El gol de Messi, que puso transitoriamente en ventaja a los visitantes, fue el primero desde el fallecimiento de su padre, hace poco más de 10 días y como era de esperar lo celebró mirando el cielo, como suele hacerlo en memoria de su abuela y ahora de Jorge.