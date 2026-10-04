Torneo Clausura 2026: Huracán batió a Aldosivi y es el puntero transitorio de su zona

En cuanto a la lucha por entrar a las copas Huracán llegó a 41 puntos en la tabla anual y comparte con Estudiantes, Lanús e Independiente el lote equipos que está a solo un punto de meterse en la zona de clasificación a la Sudamericana 2027.

Aldosivi, asediado por el descenso

Por el lado de Aldosivi, que tuvo en el complemento al mendocino Francisco Perruzzi, sigue en el puesto 13 de la Zona B con 8 puntos y con apenas 16 unidades está penúltimo en la tabla anual y también en la de promedios (0,831) por lo que por ahora está perdiendo la categoría.

Con Estudiantes de Río Cuarto último en ambas tablas, el Tiburón está a 5 puntos de Riestra y a 8 de Central Córdoba en las posiciones acumuladas.