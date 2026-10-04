Torneo Clausura 2026: Huracán batió a Aldosivi y es el puntero transitorio de su zona

Huracán le ganó ajustadamente a Aldosivi y escaló transitoriamente a la punta de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Huracán le ganó ajustadamente a Aldosivi y escaló transitoriamente a la punta de la Zona B del Torneo Clausura
Huracán le ganó ajustadamente a Aldosivi y escaló transitoriamente a la punta de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Leandro Lescano, a los 36' del primer tiempo, marcó el único gol en el Palacio Tomás Ducó donde la visita se quedó con diez hombres por la expulsión de Joaquín Pombo.
La victoria del Globo, merecida, le permite llegar a 19 puntos y ser el puntero de su zona ya que supera por un punto a Argentinos Juniors, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata. Tanto el Bicho como el Canalla aún deben jugar por la fecha 11.
En cuanto a la lucha por entrar a las copas Huracán llegó a 41 puntos en la tabla anual y comparte con Estudiantes, Lanús e Independiente el lote equipos que está a solo un punto de meterse en la zona de clasificación a la Sudamericana 2027.
Por el lado de Aldosivi, que tuvo en el complemento al mendocino Francisco Perruzzi, sigue en el puesto 13 de la Zona B con 8 puntos y con apenas 16 unidades está penúltimo en la tabla anual y también en la de promedios (0,831) por lo que por ahora está perdiendo la categoría.
Con Estudiantes de Río Cuarto último en ambas tablas, el Tiburón está a 5 puntos de Riestra y a 8 de Central Córdoba en las posiciones acumuladas.