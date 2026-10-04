Espolvorear harina en las plantas del jardín: qué significa y para qué sirve, según experto en jardinería

Espolvorear harina en las plantas del jardín puede parecer una práctica extraña, especialmente porque se trata de un ingrediente habitual de la cocina y no de un producto diseñado específicamente para cuidar especies vegetales. Sin embargo, se trata de un truco de jardinería que gana cada vez más adeptos y vale la pena ponerlo en práctica.
Pocos lo saben: para qué sirve espolvorear harina en las plantas
El profesional Mark Abraham, de Duguza Pest Control, explicó que el principal objetivo de espolvorear harina sobre las plantas es crear una barrera física frente a algunos insectos que pueden alimentarse de sus hojas. Entre las plagas que menciona el experto se encuentran las orugas y los saltamontes, especialmente habituales durante los períodos de temperaturas elevadas.
Según explicó Abraham, la harina puede dificultar la alimentación de estos insectos al interferir con sus piezas bucales o con su sistema digestivo cuando la ingieren. Además, cuando permanece seca y las condiciones son soleadas, puede contribuir a retirar humedad de algunos insectos pequeños.
Esto significa que la harina no actúa como un insecticida convencional. Su función está relacionada principalmente con generar una barrera física que dificulta la actividad de determinadas plagas. El método tampoco debe interpretarse como una solución universal para cualquier problema del jardín. La presencia de insectos puede tener diferentes causas y no todas las especies reaccionan de la misma manera ante este tipo de remedios caseros.
Cómo aplicar harina en las plantas para evitar el ataque de plagas
Para quienes quieran probar esta alternativa, el experto recomienda distribuir una capa fina y uniforme de harina directamente sobre las plantas. Una aplicación excesiva no aporta necesariamente mejores resultados y puede dejar una acumulación innecesaria sobre la superficie vegetal.
El momento también resulta importante. Abraham señala que las primeras horas de la mañana son apropiadas porque el rocío facilita que la harina se adhiera a las hojas sin generar una mezcla demasiado pegajosa.
Después de una lluvia, será necesario repetir la aplicación si las plagas continúan presentes. A su vez, el especialista recomienda no mantener la harina sobre las hojas durante más de uno o dos días y posteriormente enjuagar la planta para retirar los restos acumulados.
En pocas palabras
- Harina en plantas: Sirve como barrera física contra orugas y saltamontes, dificultando su alimentación.
- Aplicación: Distribuir una capa fina por la mañana, repitiendo tras la lluvia si es necesario.
- Recomendación: No dejarla más de dos días y luego enjuagar la planta para retirar los restos.