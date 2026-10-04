Espolvorear harina en las plantas del jardín: qué significa y para qué sirve, según experto en jardinería

La harina actúa como una barrera protectora que cuida a las plantas de distintas plagas.

Esto significa que la harina no actúa como un insecticida convencional. Su función está relacionada principalmente con generar una barrera física que dificulta la actividad de determinadas plagas. El método tampoco debe interpretarse como una solución universal para cualquier problema del jardín. La presencia de insectos puede tener diferentes causas y no todas las especies reaccionan de la misma manera ante este tipo de remedios caseros.

Cómo aplicar harina en las plantas para evitar el ataque de plagas

Para quienes quieran probar esta alternativa, el experto recomienda distribuir una capa fina y uniforme de harina directamente sobre las plantas. Una aplicación excesiva no aporta necesariamente mejores resultados y puede dejar una acumulación innecesaria sobre la superficie vegetal.

El momento también resulta importante. Abraham señala que las primeras horas de la mañana son apropiadas porque el rocío facilita que la harina se adhiera a las hojas sin generar una mezcla demasiado pegajosa.

Alejá insectos de tus plantas con este truco de jardinería.

Después de una lluvia, será necesario repetir la aplicación si las plagas continúan presentes. A su vez, el especialista recomienda no mantener la harina sobre las hojas durante más de uno o dos días y posteriormente enjuagar la planta para retirar los restos acumulados.