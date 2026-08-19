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Copa Libertadores: Platense ganó por penales en Coquimbo y jugará en cuartos con Fluminense

Platense empató como visitante con Coquimbo Unido y luego se impusopor penales en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Por UNO
Platense está entre los 8 mejores de América.

Platense está entre los 8 mejores de América.

Platense empató como visitante 0-0 con Coquimbo Unido de Chile y luego se impuso 7 a 6 por penales en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Al mantenerse la igualdad, y habiendo empatado 1-1 en el encuentro de ida en Vicente López, la serie se definió en los penales donde Lagos marcó el 1 a 0 para Platense, Galani igualó, Mendía hizo el 2 a 1, Johansen puso las cosas 2 a 2, el Diente López convirtió el 3 a 2, Fernández estableció el 3 a 3, Giménez fue el autor del 4 a 3, Cornejo fue el encargado del 4 a 4, Zapiola puso las cosas 5 a 4 y el arquero local, Sánchez, empató la serie de 5 penales por lado.

Cozzani fue el héroe de la clasificación de Platense.

Cozzani fue el héroe de la clasificación de Platense.

Ya en la siguiente instancia el mendocino Juan Pablo Cozzani marcó el 6 a 5, Machuca volvió a empatar, Barrios hizo el 7 a 6 y Cozzani detuvo el disparo de Cordero para darle la clasificación al equipo dirigido por Martín Palermo.

El encuentro fue parejo y cerrado, pero el visitante estuvo un poco más cerca de la victoria, sobre todo en la segunda parte cuando un cabezazo de Nicolás López pegó en el travesaño.

La oportunidad más clara del local fue en el primer tiempo, con un mano a mano en el que el enganche argentino Guido Vadalá no pudo superar a Cozzani.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Fluminense vs. Independiente Rivadavia 0-0 y 1-1 (5-4)
  • Estudiantes vs. Universidad Católica 1-1 y 3-0
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle 0-1 y la vuelta es el 25/8 a las 20.30 en Quito
  • Platense vs. Coquimbo Unido: 1-1 y 0-0 (7-6)
  • Palmeiras vs. Cerro Porteño: 1-1 y 1-0
  • Cruzeiro vs. Flamengo: 1-1 y la vuelta es el 19/8 a las 21.30 en Río de Janeiro
  • Mirassol vs. Liga de Quito: 1-1 y la vuelta es el 20/8 a las 19 en Quito
  • Rosario Central vs. Corinthians: 0-0 y la vuelta es el 20/8 a las 21.30 en San Pablo

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