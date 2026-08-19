Copa Libertadores: Platense ganó por penales en Coquimbo y jugará en cuartos con Fluminense

Al mantenerse la igualdad, y habiendo empatado 1-1 en el encuentro de ida en Vicente López, la serie se definió en los penales donde Lagos marcó el 1 a 0 para Platense, Galani igualó, Mendía hizo el 2 a 1, Johansen puso las cosas 2 a 2, el Diente López convirtió el 3 a 2, Fernández estableció el 3 a 3, Giménez fue el autor del 4 a 3, Cornejo fue el encargado del 4 a 4, Zapiola puso las cosas 5 a 4 y el arquero local, Sánchez, empató la serie de 5 penales por lado.

Cozzani fue el héroe de la clasificación de Platense.

Ya en la siguiente instancia el mendocino Juan Pablo Cozzani marcó el 6 a 5, Machuca volvió a empatar, Barrios hizo el 7 a 6 y Cozzani detuvo el disparo de Cordero para darle la clasificación al equipo dirigido por Martín Palermo.