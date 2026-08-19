Copa Libertadores: Platense ganó por penales en Coquimbo y jugará en cuartos con Fluminense

Platense empató como visitante 0-0 con Coquimbo Unido de Chile y luego se impuso 7 a 6 por penales en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Platense empató como visitante con Coquimbo Unido y luego se impusopor penales en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Platense empató como visitante 0-0 con Coquimbo Unido de Chile y luego se impuso 7 a 6 por penales en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Al mantenerse la igualdad, y habiendo empatado 1-1 en el encuentro de ida en Vicente López, la serie se definió en los penales donde Lagos marcó el 1 a 0 para Platense, Galani igualó, Mendía hizo el 2 a 1, Johansen puso las cosas 2 a 2, el Diente López convirtió el 3 a 2, Fernández estableció el 3 a 3, Giménez fue el autor del 4 a 3, Cornejo fue el encargado del 4 a 4, Zapiola puso las cosas 5 a 4 y el arquero local, Sánchez, empató la serie de 5 penales por lado.
Ya en la siguiente instancia el mendocino Juan Pablo Cozzani marcó el 6 a 5, Machuca volvió a empatar, Barrios hizo el 7 a 6 y Cozzani detuvo el disparo de Cordero para darle la clasificación al equipo dirigido por Martín Palermo.
El encuentro fue parejo y cerrado, pero el visitante estuvo un poco más cerca de la victoria, sobre todo en la segunda parte cuando un cabezazo de Nicolás López pegó en el travesaño.
La oportunidad más clara del local fue en el primer tiempo, con un mano a mano en el que el enganche argentino Guido Vadalá no pudo superar a Cozzani.