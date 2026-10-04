Última función de "Adiós, Hasta Mañana" en Mendoza: fecha y detalles de la despedida

A diferencia del formato original de dos intérpretes, esta versión incluye un ensamble de seis actores, totalmente reescrita y adaptada a la cultura argentina. Con 14 canciones en vivo y un ensamble enérgico e histriónico, la puesta en escena se inspira en la leyenda del Hilo Rojo del Destino. A través de esta mirada doble y profunda, invita a reflexionar si existe un único culpable al romperse una relación o si el deterioro es una responsabilidad compartida.

La producción local cuenta con un distinguido equipo creativo a cargo del proyecto:

Dirección General y Puesta: Gonzalo Canillas

Dirección Coreográfica y Asistencia de Dirección: Emilia Bonanno

Dirección Vocal: Morgana Amor

Producción: Sofía Persia y Gustavo Rojas Delascio

La última función de "Adiós, Hasta Mañana" será el 27 de noviembre Instagram @adios.musical

Las entradas para despedir este fenómeno teatral en su función final del 27 de noviembre ya se encuentran disponibles a través de las plataformas digitales del elenco. Un espectáculo imperdible para vivir el talento local en su máxima expresión.