Última función de "Adiós, Hasta Mañana" en Mendoza: fecha y detalles de la despedida

La escena teatral de Mendoza se prepara para el gran cierre de temporada de “Adiós, Hasta Mañana”, la lograda adaptación mendocina del célebre musical de Broadway "Los Últimos 5 años" (que también fue llevado al cine y protagonizada por Anna Kendrick, Jeremy Jordan y Sherie Rene Scott).
¿Cuándo será la última función de "Adiós, Hasta Mañana"?
La obra "Adiós, Hasta Mañana" ofrecerá su última función el próximo 27 de noviembre, consolidándose como un hito imprescindible para los amantes del teatro musical en la provincia.
La trama sumerge al espectador en la conmovedora historia de amor de Cati y Tomi: una actriz incansable y un escritor en ascenso. A lo largo de un recorrido de cinco años, la pareja transita desde el frenesí del enamoramiento inicial y la fascinación por sus diferencias, hasta la inevitable frustración que surge cuando las aspiraciones profesionales y las expectativas individuales interfieren en el vínculo.
A diferencia del formato original de dos intérpretes, esta versión incluye un ensamble de seis actores, totalmente reescrita y adaptada a la cultura argentina. Con 14 canciones en vivo y un ensamble enérgico e histriónico, la puesta en escena se inspira en la leyenda del Hilo Rojo del Destino. A través de esta mirada doble y profunda, invita a reflexionar si existe un único culpable al romperse una relación o si el deterioro es una responsabilidad compartida.
La producción local cuenta con un distinguido equipo creativo a cargo del proyecto:
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Dirección General y Puesta: Gonzalo Canillas
Dirección Coreográfica y Asistencia de Dirección: Emilia Bonanno
Dirección Vocal: Morgana Amor
Producción: Sofía Persia y Gustavo Rojas Delascio
Las entradas para despedir este fenómeno teatral en su función final del 27 de noviembre ya se encuentran disponibles a través de las plataformas digitales del elenco. Un espectáculo imperdible para vivir el talento local en su máxima expresión.
En pocas palabras
- Despedida teatral: la obra "Adiós, Hasta Mañana" presenta su última función el 27 de noviembre en Mendoza.
- Argumento: narra la historia de amor de Cati y Tomi a lo largo de cinco años, explorando el impacto de las aspiraciones.
- Producción local: la adaptación mendocina incluye un ensamble de seis actores y 14 canciones en vivo.