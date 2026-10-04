El caso de la mujer que venció a la muerte y el cordobés que espera morir hace 30 años

Sin embargo, por estas horas, la mujer está internada en estado crítico como consecuencia del frustrado doble intento de ejecución con inyección letal.

El argentino Saldaño: 30 años escapándole a la muerte

El cordobés Víctor Hugo Saldaño está a punto de cumplir 54 años y fue condenado a la pena de muerte en Texas, Estados Unidos, por el asesinato a tiros -previo secuestro- del comerciante estadounidense Paul King, de 46 años.

Sucedió en noviembre de 1995. Según la Justicia, actuó junto con el mexicano Jorge Chávez y cuando lo detuvieron tenía en su poder un reloj de la víctima y 50 dólares. Y un arma de fuego.

Víctor Hugo Saldaño, cordobés condenado a muerte en Estados Unidos en 1996, durante los primeros años de detención.

Un año después, Saldaño fue declarado culpable y sentenciado a morir, decisión que fue confirmada tres veces por la Corte de Texas en 1999, en 2002 y 2004. Los abogados del argentino habían cuestionado el tratamiento judicial y el fallo bajo el argumento de que estaban viciados de "conceptos racistas".

A la fecha, mientras el mundo habla del caso de Christa Pike, el argentino Víctor Hugo Saldaño espera, tras dos estadías en el denominado "corredor de la muerte", que el gobernador de Texas se apiade de él y ordene detener la ejecución.

Saldaño, un caso que llegó a los tribunales internacionales

Saldaño se fue de Córdoba a los 17 años. Antes de radicarse ilegalmente en Estados Unidos -allí trabajó como lavacopas en Nueva York- vivió en Brasil, Perú y México. Su caso ha sido largamente debatido a nivel internacional y activó un reclamo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Periódicas y frecuentes han sido las noticias que dieron cuenta, durante los últimos años, del caso Saldaño en Estados Unidos. No sólo acerca del juicio condenatorio en Dallas, sino de los frustrados intentos de cumplimiento de la sentencia y de las posteriores apelaciones.

El argentino Víctor Hugo Saldaño, a poco de quedar detenido en Texas, en 1995, por el crimen de un comerciante.

Durante el debate, Chávez, el mexicano bajo proceso, asumió haber actuado en el crimen del comerciante Paul King y fue condenado a prisión perpetua.

Saldaño, en cambio, se declaró inocente como desde el primer día y fue sentenciado a muerte. En Córdoba, Lidia Guerrero, la madre, lloró el infortunio de su hijo, sin imaginar que ése sería el comienzo de un periplo interminable y un destino incierto.

Saldaño y la frase del Papa Francisco

En 2014, la mujer se entrevistó con el Papa Francisco, a quien se le atribuyó la frase: "Si habré rezado por ese cordobesito...".

La madre de Víctor Hugo Saldaño con el Papa Francisco, en Roma.

“El Papa me dijo que rezaba por mi hijo y que lo lleva en su corazón y en su memoria”, dijo por entonces la madre de Saldaño, quien destacó que el Sumo Pontífice ha pedido abolir la pena de muerte en varias ocasiones.

Del "corredor de la muerte" al psiquiátrico

Víctor Hugo Saldaño pasó por dos cárceles de Texas y hasta el presidente estadounidense Barack Obama se interesó, en su gestión, en la situación del argentino a instancias de los reclamos internacionales. También el Estado argentino intercedió mediante gestiones de la cancillería.

Hoy, permanece alojado en una institución psiquiátrica.