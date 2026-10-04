Alerta en los jardines: el peligroso hongo que llegó a la Argentina y puede arruinar tus plantas

Una nueva y seria alerta encendió las luces de alarma entre los especialistas, ingenieros agrónomos y dueños de casas. En medio de un clima cambiante que favorece el desarrollo de patógenos y plagas, la confirmación oficial sobre la llegada al país de la roya de la vid, causada por el hongo Phakopsora euvitis, puso en vilo a los sectores productivos.
Pero la llegada de este hongo no solo se limita a afectar a los viñedos mencionados, ya que advierten que tiene la capacidad de expandirse hasta dañar los jardines de todas las casas.
El hongo que llegó al país y puede destruir las plantas de tu jardín
Detectado inicialmente en plantaciones de regiones no tradicionales como Santa Fe y reportado ante los sistemas nacionales de vigilancia, demuestra cómo las enfermedades agrícolas pueden traspasar las fronteras del monocultivo.
Para quienes cultivan especies ornamentales o mantienen parrales y enredaderas en el patio de su hogar, la aparición de este hongo representa una amenaza directa que exige máxima atención.
La roya de la vid (Phakopsora euvitis) es una enfermedad de alto impacto económico que hasta hace poco tiempo no tenía registros en la Argentina. El patógeno encuentra su caldo de cultivo ideal cuando se combinan temperaturas cálidas, que oscilan entre los 20 y 25 grados, con niveles de humedad ambiente superiores al 90%.
Bajo estas condiciones, el hongo se multiplica de manera exponencial y genera una defoliación sumamente agresiva en las plantas. En los viñedos destruye el follaje vital para la fotosíntesis, pero en el ámbito urbano y los jardines particulares, la plaga puede colonizar rápidamente diversas especies de plantas y arbustos emparentados o sensibles.
Cómo evitar el avance del hongo en el jardín
- Revisar de forma periódica el envés de las hojas en busca de las clásicas pústulas o manchas amarillentas/rojizas características de la roya, prestando especial atención a parrales, enredaderas y plantas ornamentales cercanas.
- Evitar los sistemas de aspersión directa sobre el follaje al caer la tarde. La humedad retenida en las hojas durante la noche es el principal factor detonante para la germinación de las esporas del hongo.
- Esterilizar tijeras de podar, cuchillas y palas con alcohol al 70% o soluciones cloradas antes de pasar de una planta a otra, evitando así actuar como vehículos involuntarios de contagio.
- En caso de detectar síntomas compatibles con la plaga, se debe retirar de inmediato el material vegetal afectado, embolsarlo y descartarlo lejos del resto del jardín para frenar la dispersión de esporas por el viento.
En pocas palabras
- Alerta por hongo: llegó a Argentina la roya de la vid, Phakopsora euvitis, que amenaza plantas de jardines.
- Condiciones favorables: temperaturas cálidas y alta humedad favorecen la rápida multiplicación del hongo.
- Prevención en jardines: revisar hojas, evitar riego nocturno directo y esterilizar herramientas para frenar su avance.