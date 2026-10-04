Alerta en los jardines: el peligroso hongo que llegó a la Argentina y puede arruinar tus plantas

Para quienes cultivan especies ornamentales o mantienen parrales y enredaderas en el patio de su hogar, la aparición de este hongo representa una amenaza directa que exige máxima atención.

La roya de la vid (Phakopsora euvitis) es una enfermedad de alto impacto económico que hasta hace poco tiempo no tenía registros en la Argentina. El patógeno encuentra su caldo de cultivo ideal cuando se combinan temperaturas cálidas, que oscilan entre los 20 y 25 grados, con niveles de humedad ambiente superiores al 90%.

Del viñedo a la vid: el hongo ha sido detectado en algunas provincias inusuales como Santa Fe.

Bajo estas condiciones, el hongo se multiplica de manera exponencial y genera una defoliación sumamente agresiva en las plantas. En los viñedos destruye el follaje vital para la fotosíntesis, pero en el ámbito urbano y los jardines particulares, la plaga puede colonizar rápidamente diversas especies de plantas y arbustos emparentados o sensibles.

Cómo evitar el avance del hongo en el jardín