Racing Club de Avellaneda pudo festejar este miércoles en el ámbito de la Copa Argentina. Allí La Academia se impuso por 1-0 a Belgrano de Córdoba en el partido por octavos de final de Copa Argentina jugado en el estadio La Pedrera, de Villa Mercedes, San Luis.
Racing le ganó a Belgrano con un gol de Conechny y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina
El Racing Club de Avellaneda se impuso 1 a 0 a Belgrano de Córdoba y jugará en cuartos de final de Copa Argentina con el ganador del duelo Boca- Vélez
El único gol del encuentro, que fue arbitrado por Sebastián Zunino, lo hizo el ex delantero de Godoy Cruz Tomás Conechny a los 4 minutos del período inicial, con la asistencia de Adrián Maravilla Martínez. Precisamente a Martínez le anularon un gol, sobre el final, a causa de un off-side de Matko Miljevic, quien participó de la jugada.
Racing recuperó la sonrisa en San Luis
Racing, dirigido Juan Pablo Vojvoda, pudo darle una alegría a sus hinchas, en medio de un irregular andar en el Torneo Clausura, donde ocupa el 12° puesto del Grupo B, con 4 unidades, producto de tres derrotas, un empate y un triunfo.
El partido fue trabado y parejo, y cuando se jugaban 9 minutos de descuento, el Pirata sufrió la expulsión del arquero Thiago Cardozo.
En cuartos de final el equipo de Avellaneda enfrentará al ganador del encuentro entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield.
La Academia inició el ciclo de Juan Pablo Vojvoda en Copa Argentina con una goleada por 4 a 1 sobre Defensa y Justicia por 16avos. de final. Matko Miljevic, Marcos Rojo (de penal), Santiago Sosa y Adrián Martínez, quien alcanzó la decena de conversiones por el certamen, marcaron los tantos del triunfo logrado en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.