Inicio Fútbol Racing Club
COPA ARGENTINA

Racing le ganó a Belgrano con un gol de Conechny y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina

El Racing Club de Avellaneda se impuso 1 a 0 a Belgrano de Córdoba y jugará en cuartos de final de Copa Argentina con el ganador del duelo Boca- Vélez

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Racing Club sigue vivo en la Copa Argentina. La Academia le ganó por la mínima a Belgrano 

Racing Club sigue vivo en la Copa Argentina. La Academia le ganó por la mínima a Belgrano 

Racing Club de Avellaneda pudo festejar este miércoles en el ámbito de la Copa Argentina. Allí La Academia se impuso por 1-0 a Belgrano de Córdoba en el partido por octavos de final de Copa Argentina jugado en el estadio La Pedrera, de Villa Mercedes, San Luis.

El único gol del encuentro, que fue arbitrado por Sebastián Zunino, lo hizo el ex delantero de Godoy Cruz Tomás Conechny a los 4 minutos del período inicial, con la asistencia de Adrián Maravilla Martínez. Precisamente a Martínez le anularon un gol, sobre el final, a causa de un off-side de Matko Miljevic, quien participó de la jugada.

Racing gan&oacute; y se meti&oacute; entre los ocho mejores de la Copa Argentina 2026.

Racing ganó y se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina 2026.

Racing recuperó la sonrisa en San Luis

Racing, dirigido Juan Pablo Vojvoda, pudo darle una alegría a sus hinchas, en medio de un irregular andar en el Torneo Clausura, donde ocupa el 12° puesto del Grupo B, con 4 unidades, producto de tres derrotas, un empate y un triunfo.

El partido fue trabado y parejo, y cuando se jugaban 9 minutos de descuento, el Pirata sufrió la expulsión del arquero Thiago Cardozo.

En cuartos de final el equipo de Avellaneda enfrentará al ganador del encuentro entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

La Academia inició el ciclo de Juan Pablo Vojvoda en Copa Argentina con una goleada por 4 a 1 sobre Defensa y Justicia por 16avos. de final. Matko Miljevic, Marcos Rojo (de penal), Santiago Sosa y Adrián Martínez, quien alcanzó la decena de conversiones por el certamen, marcaron los tantos del triunfo logrado en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar