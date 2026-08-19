Racing le ganó a Belgrano con un gol de Conechny y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina

El único gol del encuentro, que fue arbitrado por Sebastián Zunino, lo hizo el ex delantero de Godoy Cruz Tomás Conechny a los 4 minutos del período inicial, con la asistencia de Adrián Maravilla Martínez. Precisamente a Martínez le anularon un gol, sobre el final, a causa de un off-side de Matko Miljevic, quien participó de la jugada.

Racing ganó y se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina 2026.

Racing recuperó la sonrisa en San Luis

Racing, dirigido Juan Pablo Vojvoda, pudo darle una alegría a sus hinchas, en medio de un irregular andar en el Torneo Clausura, donde ocupa el 12° puesto del Grupo B, con 4 unidades, producto de tres derrotas, un empate y un triunfo.