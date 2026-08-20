La arenga de Martín Palermo para que Platense logre una clasificación histórica en la Libertadores

"Juan Pablo (Comazzi) está para darnos esa mano, pero ustedes tienen que responder", le dijo al plantel que lo rodeó para escuchar a Palermo. "Con determinación en la ejecución. Los quiero con esa confianza, como lo hicieron en los 90 minutos, eh", agregó.

Convencidos, seguros, y pateo el penal con toda la fuerza. Convencidos, seguros, y pateo el penal con toda la fuerza.

Mientras se tocaba el pecho a la altura del corazón, dijo con firmeza: "Con esto. Lo siento ahí adentro, lo siento". Y continuó: "Tenemos que estar convencidos, seguros. Hicimos un esfuerzo grandísimo".

Mucha cabeza. Mucha tranquilidad. Mucha cabeza. Mucha tranquilidad.

Luego de consumarse la victoria Martín Palermo fue a buscar a los jugadores de Coquimbo para manifestarle su apoyo, una imagen que enterneció a los más duros.

Después de conseguir la histórica clasificación, habló con los medios de comunicación.

Martín Palermo y Platense disputará los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Fluminense.

La palabra de Martín Palermo

"Una alegría muy grande. Un poco similar a lo que me tocó en Arsenal, teníamos octavos de final justo con Unión Española y terminamos clasificando acá en Santiago. El destino de ir a los penales nos jugó a favor. Merecido para unos chicos que venían, a lo largo de los últimos meses, más allá de que en la Copa estaban bien, no sucedía lo mismo en el campeonato", comenzó Palermo recordando cuando en 2014 logró lo mismo con el equipo de Sarandí.

"Fue una seguidilla de partidos desde que asumí en muy pocos días. El partido con Independiente fue un estímulo sumamente importante y, más allá de no haber conseguido la victoria con Coquimbo (en Argentina empataron 1 a 1), el partido quedó abierto para que hoy lo cierren cualquiera de los dos equipos", manifestó sobre la serie.

Fue emocionante por todos lados. Fue emocionante por todos lados.

"Hoy es disfrutar esta clasificación, pensar que nos toca la posibilidad de enfrentar a un rival como Fluminense. Esto es hasta mañana, porque después tenemos que pensar en el torneo local, en el próximo domingo con Barracas Central. A todos los hinchas, que lo disfruten porque esto, para el club y para nosotros, es histórico", concluyó Martín Palermo.