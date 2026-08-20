Día Mundial de las Papas Fritas: celebra el día con la mejor receta hecha en casa

Las papas fritas son un acompañamiento excelente.

El truco para unas papas fritas crujientes por fuera y blandas por dentro

Lograr unas papas fritas híper crocantes por fuera y puro puré cremoso por dentro es posible gracias a una regla del triple choque: almidón, precocción y congelado. Para lograrlo debes cortar las papas en bastones, luego pasarlas por agua fría hasta eliminar el almidón que provoca que se quemen por fuera y queden gomosas por dentro.

El truco del chef ocurre al hervir los bastones por cuatro o cinco minutos en agua con sal y un chorrito de vinagre blanco. Esa acidez que aporta el vinagre fortalece la pectina de la papa para que se mantenga firme y no se desarme. Una vez escurridas y secadas debes llevarla al congelador para que la humedad se congele y se haga esa textura dorada.

A la hora de freír en aceite de girasol hay que pasar las papas por dos etapas infaltables: primero una fritura a fuego medio/bajo durante cinco minutos para confitarlas por dentro sin que tomen color, dejándolas escurrir y luego un golpe de calor a fuego máximo durante dos o tres minutos para que la piel exterior se cristalice por completo.

Pone en práctica este truco para cocinar las mejores papas fritas.

Otro truco importante es poner la sal al sacarlas de la sartén mientras siguen calientes y no antes ni después.

Hoy es el Día Mundial de la Papa Frita

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una fecha que rinde homenaje a este alimento que conquistó paladares en todo el planeta. A diferencia de muchos días conmemorativos no se sabe quién ni por qué proclamó esta celebración, pero con el tiempo se popularizó en distintos países como una excusa para rendir homenaje a uno de los alimentos más consumidos y queridos del mundo. En Argentina, son una compañía espectacular para un asado, una milanesa, hamburguesa o simplemente como snack.