Día Mundial de las Papas Fritas: celebra el día con la mejor receta hecha en casa

Las papas fritas son el acompañamiento más elegido, pero lograr que queden doradas por fuera y suaves por dentro no siempre es tarea fácil. Un truco de cocina que pocos conocen es ponerle un ingrediente muy utilizado durante la cocción previa de las papas. Este sencillo paso puede marcar la diferencia y darle esa textura que todos buscan.
La papa es un tubérculo muy consumido en el mundo. Existen miles de recetas y trucos para prepararlas según las preferencias del consumidor. Se pueden consumir en forma de tortilla, puré hasta las mejores: papas fritas. Pero lo cierto es que en esta última opción, hay miles de formas para cocinarlas y que quede como las mejores.
Lograr las papas fritas perfectas no siempre es fácil. Muchas veces resultan blandas, grasientas o se enfrían rápido. Sin embargo, existe un truco de cocina que nadie se anima a probar, pero que puede marcar la diferencia.
El truco para unas papas fritas crujientes por fuera y blandas por dentro
Lograr unas papas fritas híper crocantes por fuera y puro puré cremoso por dentro es posible gracias a una regla del triple choque: almidón, precocción y congelado. Para lograrlo debes cortar las papas en bastones, luego pasarlas por agua fría hasta eliminar el almidón que provoca que se quemen por fuera y queden gomosas por dentro.
El truco del chef ocurre al hervir los bastones por cuatro o cinco minutos en agua con sal y un chorrito de vinagre blanco. Esa acidez que aporta el vinagre fortalece la pectina de la papa para que se mantenga firme y no se desarme. Una vez escurridas y secadas debes llevarla al congelador para que la humedad se congele y se haga esa textura dorada.
A la hora de freír en aceite de girasol hay que pasar las papas por dos etapas infaltables: primero una fritura a fuego medio/bajo durante cinco minutos para confitarlas por dentro sin que tomen color, dejándolas escurrir y luego un golpe de calor a fuego máximo durante dos o tres minutos para que la piel exterior se cristalice por completo.
Otro truco importante es poner la sal al sacarlas de la sartén mientras siguen calientes y no antes ni después.
Hoy es el Día Mundial de la Papa Frita
Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una fecha que rinde homenaje a este alimento que conquistó paladares en todo el planeta. A diferencia de muchos días conmemorativos no se sabe quién ni por qué proclamó esta celebración, pero con el tiempo se popularizó en distintos países como una excusa para rendir homenaje a uno de los alimentos más consumidos y queridos del mundo. En Argentina, son una compañía espectacular para un asado, una milanesa, hamburguesa o simplemente como snack.
En pocas palabras
- Truco de cocina: un ingrediente y pasos clave para papas fritas crujientes por fuera y blandas por dentro.
- Proceso: almidón, precocción con vinagre y congelado son esenciales para la textura deseada.
- Día Mundial: se celebra cada 20 de agosto, rindiendo homenaje a este popular alimento global.