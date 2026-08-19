Un ex River Plate listo para seguir su carrera en el América de México

Esta podrías ser la revancha en la Liga MX para el colombiano de oficializarse su debut en la máxima categoría del fútbol mexicano, luego de una experiencia fallida con Cruz Azul donde no pudo ser inscripto para la temporada 2026 por falta de cupo de extranjeros.

Con este acuerdo encaminado, se espera que Borja viaje al Distrito Federal a la brevedad para realizar los exámenes médicos correspondientes y ponerse bajo las órdenes de Guillermo Almada con vistas al arranque del Torneo Clausura.

El Colibrí Borja llegó a River desde el Junior de Barranquilla en el año 2022, y en el club de Núñez llegó a convertir 62 goles en 159 partidos oficiales. Tras quedar libre a inicios de año, llegó en calidad de jugador libre al Al Wasl, en una transacción cercana a los 2 millones de euros.