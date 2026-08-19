El ex delantero de River Plate, Miguel Borja, de 33 años, dejará el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos para seguir su carrera profesional en la atractiva liga del fútbol mexicano. Tras su salida del Millonario, el colombiano llegó en enero de este año al equipo del Al Wasl, y este club ahora está en la parte final de una negociación con los aztecas que quieren los goles del Colibrí.
Un ex River Plate listo para seguir su carrera en el América de México
El delantero colombiano ex River Miguel Borja dejará el fútbol árabe para continuar su carrera en Las Águilas del América de México
Con unos pocos detalles por concretar, se da por sentada su llegada al América de México. Las negociaciones entre la dirigencia del club azulcrema y el entorno del atacante cafetero avanzaron de manera definitiva en las últimas horas, dejando prácticamente listo su desembarco en la Liga MX.
Miguel Borja y un buen semestre en los Emiratos Árabes Unidos
Miguel Borja, nacido en Tierralta, Colombia, viene de completar un destacado primer semestre en el fútbol árabe, donde registró ocho goles en 16 partidos disputados. Sin embargo, su deseo de buscar un nuevo rumbo profesional aceleró las gestiones de la directiva mexicana, que busca cerrar la compra definitiva de su ficha y vincularlo mediante un contrato por tres años.
Esta podrías ser la revancha en la Liga MX para el colombiano de oficializarse su debut en la máxima categoría del fútbol mexicano, luego de una experiencia fallida con Cruz Azul donde no pudo ser inscripto para la temporada 2026 por falta de cupo de extranjeros.
Con este acuerdo encaminado, se espera que Borja viaje al Distrito Federal a la brevedad para realizar los exámenes médicos correspondientes y ponerse bajo las órdenes de Guillermo Almada con vistas al arranque del Torneo Clausura.
El Colibrí Borja llegó a River desde el Junior de Barranquilla en el año 2022, y en el club de Núñez llegó a convertir 62 goles en 159 partidos oficiales. Tras quedar libre a inicios de año, llegó en calidad de jugador libre al Al Wasl, en una transacción cercana a los 2 millones de euros.
En pocas palabras
- Miguel Borja: El exdelantero de River Plate se prepara para jugar en el América de México.
- Negociaciones avanzadas: El club mexicano y el entorno del jugador ultiman detalles para su fichaje.
- Trayectoria: Borja dejó el fútbol árabe tras un semestre con ocho goles en 16 partidos.