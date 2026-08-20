Corre más que Usain Bolt y salta 2 metros: el "robot perfecto" que todavía no sabe frenar

De acuerdo con la ficha técnica provista por la firma asiática, el androide es capaz de desplazarse a una velocidad máxima récord de 12,66 metros por segundo y saltar hasta dos metros de altura.

Los expertos señalan que el robot corre más que Usain Bolt.

Esta marca de velocidad máxima obtenida por el prototipo supera con claridad el promedio del histórico récord mundial de los 100 metros llanos ostentado por la leyenda jamaiquina Usain Bolt.

De hecho, los especialistas calcularon que la máquina lograría superar al célebre velocista si lograra mantener ese ritmo de carrera constante durante toda la prueba atlética.

Una ingeniería con desafíos pendientes

No obstante, las imágenes difundidas por la compañía de Hangzhou evidenciaron que la ingeniería aún tiene desafíos pendientes.

El video muestra al dispositivo tambalear y batallar visiblemente para poder frenar de manera estable tras alcanzar su velocidad tope en la pista, desatando una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales.

En su primer día de cotización en el mercado Star de Shanghái, sus acciones subieron hasta un 629%. Los títulos escalaron rápidamente desde el precio de oferta inicial fijado en los 150,80 yuanes por unidad.

Aunque recortó parte de las ganancias sobre el cierre, la acción de Unitree finalizó la jornada con un valor de 845 yuanes. Esto representó un incremento neto del 460%, consolidando al sector como la nueva frontera especulativa de China.