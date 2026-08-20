Corre más que Usain Bolt y salta 2 metros: el "robot perfecto" que todavía no sabe frenar

El avance de la tecnología a nivel global no deja de sorprender a propios y extraños con desarrollos que parecen salidos directamente de una película de ciencia ficción.
En este escenario de constante innovación, la compañía china Unitree acaparó los flashes durante la apertura de la Conferencia Mundial de Robótica en Pekín al presentar en sociedad a "Superman", su nuevo y revolucionario modelo de robot humanoide de alta velocidad.
Un fenómeno altamente viral
La máquina se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en las plataformas digitales debido a un video de sus pruebas en pista que expuso tanto su asombrosa aceleración como sus notorios problemas mecánicos al momento de detenerse por completo.
De acuerdo con la ficha técnica provista por la firma asiática, el androide es capaz de desplazarse a una velocidad máxima récord de 12,66 metros por segundo y saltar hasta dos metros de altura.
Esta marca de velocidad máxima obtenida por el prototipo supera con claridad el promedio del histórico récord mundial de los 100 metros llanos ostentado por la leyenda jamaiquina Usain Bolt.
De hecho, los especialistas calcularon que la máquina lograría superar al célebre velocista si lograra mantener ese ritmo de carrera constante durante toda la prueba atlética.
Una ingeniería con desafíos pendientes
No obstante, las imágenes difundidas por la compañía de Hangzhou evidenciaron que la ingeniería aún tiene desafíos pendientes.
El video muestra al dispositivo tambalear y batallar visiblemente para poder frenar de manera estable tras alcanzar su velocidad tope en la pista, desatando una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales.
En su primer día de cotización en el mercado Star de Shanghái, sus acciones subieron hasta un 629%. Los títulos escalaron rápidamente desde el precio de oferta inicial fijado en los 150,80 yuanes por unidad.
Aunque recortó parte de las ganancias sobre el cierre, la acción de Unitree finalizó la jornada con un valor de 845 yuanes. Esto representó un incremento neto del 460%, consolidando al sector como la nueva frontera especulativa de China.
En pocas palabras
- Robot humanoide: presentan un prototipo que desafía los límites de velocidad y altura, superando a Usain Bolt.
- Avance tecnológico: la Conferencia Mundial de Robótica en Pekín fue el escenario de esta innovación.
- Desafío pendiente: el robot muestra problemas de estabilidad al frenar, un área de mejora.