Robot quirúrgico fortalece lazos médicos globales

El profesor Jorge Bravo López, uno de los principales especialistas en cirugía bariátrica de América Latina, encabezó la intervención en Ecuador.

Al mismo tiempo, Wang Kuan, director del departamento de cirugía gastrointestinal del Hospital Oncológico de la Universidad Médica de Harbin, controló de forma remota las maniobras principales de la operación, observó en tiempo real las complejas capas anatómicas de la cavidad abdominal y participó junto con el equipo en cada etapa crítica del procedimiento.

Tras la cirugía, los familiares de la paciente enviaron un mensaje de agradecimiento que fue transmitido rápidamente al centro de control remoto en Harbin.

Según el equipo médico, la paciente despertó consciente, experimentó poco dolor y presentó un sangrado menor al habitual en una cirugía convencional.

“Ha sido una experiencia histórica en mi carrera como cirujano”, afirmó Bravo. “El robot demostró una precisión operativa excepcional y una gran estabilidad del sistema, además de contar con una consola de manejo intuitiva”.

“De todos los robots quirúrgicos que he utilizado en América Latina, el Kangduo es el que mejor se adapta al flujo de trabajo de los cirujanos”, añadió.

Por su parte, Wang señaló que el sistema de transmisión remota del robot se mantuvo estable durante toda la operación, sin retrasos ni interrupciones.

“Durante la intervención, su desempeño en anastomosis vasculares, anastomosis intestinales y disección de alta precisión cumplió plenamente con los estándares exigidos para la cirugía mínimamente invasiva de alta complejidad”, sostuvo.

La operación fue el resultado de más de una década de investigación y desarrollo por parte de Sagebot.

El Kangduo SR2000 se utiliza en urología, ginecología, cirugía general y cirugía torácica. Está equipado con una consola abierta de múltiples pantallas 3D en resolución 4K y una plataforma de navegación por imágenes de alto rendimiento.

Sagebot recibió más de 100 pedidos de sus robots, que ya fueron utilizados en cerca de 15.000 cirugías clínicas. Además, estableció un récord para un mismo modelo de robot al superar las 1.600 intervenciones anuales y completar 12 cirugías consecutivas con una sola unidad en un mismo día.

Las aplicaciones clínicas del robot ya se implementaron en más de 100 hospitales de China, mientras que la empresa estableció redes de ventas y servicio posventa en cerca de 50 países y regiones.

Du Zhijiang, fundador y presidente de Sagebot, explicó que el Kangduo cuesta aproximadamente la mitad que las alternativas importadas. “La demanda de robots quirúrgicos es enorme y los equipos extranjeros son muy costosos”, señaló, y afirmó que la meta de la empresa es hacer que la atención médica inteligente sea accesible para un mayor número de pacientes y hospitales, al tiempo que continúa desarrollando nuevas tecnologías y productos.

Por ZHOU HUIYING.