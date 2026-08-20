Después de 60 años, devuelven a México un tesoro arqueológico: el descubrimiento que se habían llevado a Europa

Una calavera humana de origen mixteco volvió a México luego de pasar más de seis décadas en los Países Bajos. El objeto cuenta con adornos de mosaico de turquesa, concha, jadeíta o cuarzo. La pieza representó un gran descubrimiento para los investigadores internacionales, y es un tesoro para la historia mexicana.
Un descubrimiento envuelto en controversia
El museo europeo adquirió el tesoro en 1963 a través de un comerciante estadounidense por 20.000 dólares. El objeto carecía de procedencia clara durante una época de constantes saqueos arqueológicos. Los especialistas consideraban la obra como un máximo exponente de la artesanía mixteca antigua.
Las dudas sobre su autenticidad surgieron durante el año 2010. Los estudios posteriores comprobaron la antigüedad prehispánica de los materiales. El adhesivo utilizado correspondía al siglo pasado.
Los científicos creen que los falsificadores utilizaron restos humanos originales para engañar al mercado internacional. El artista Daniel Aguilar Ruvalcaba inició la campaña de repatriación hace diez años. El colectivo Nchivi Ñuu Savi apoyó la petición formal ante el gobierno neerlandés.
El proceso para recuperar el tesoro arqueológico
Las autoridades nacionales presentaron la solicitud oficial en 2023. La aprobación definitiva llegó a finales de 2024. El Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió la pieza prehispánica en mayo de 2025.
El antropólogo físico Olaf Bello Cardoso destacó el valor biológico del objeto. "Desde una perspectiva antropológica, además de realizar análisis físicos del cráneo, es importante descifrar quién es la persona bajo el mosaico de turquesa", explicó el experto. Bello Cardoso agregó que los antiguos pobladores posiblemente buscaron exaltar al individuo mediante la ornamentación de su calavera.
El colectivo Nchivi Ñuu Savi presentó más de mil firmas para solicitar una exhibición comunitaria. Las autoridades aprobaron el traslado al Museo Comunitario Yucu Saa para abril de 2027. El recinto trabaja actualmente en mejoras de seguridad para proteger la histórica pieza.
En pocas palabras
- Tesoro mixteco: una calavera con mosaicos de turquesa regresó a México tras 60 años en Europa.
- Repatriación: la pieza, adquirida en 1963, fue recuperada tras gestiones formales y análisis de autenticidad.
- Exhibición: el objeto arqueológico se exhibirá en el Museo Comunitario Yucu Saa tras mejoras de seguridad.