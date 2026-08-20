Después de 60 años, devuelven a México un tesoro arqueológico: el descubrimiento que se habían llevado a Europa

Los científicos creen que los falsificadores utilizaron restos humanos originales para engañar al mercado internacional. El artista Daniel Aguilar Ruvalcaba inició la campaña de repatriación hace diez años. El colectivo Nchivi Ñuu Savi apoyó la petición formal ante el gobierno neerlandés.

El proceso para recuperar el tesoro arqueológico

Las autoridades nacionales presentaron la solicitud oficial en 2023. La aprobación definitiva llegó a finales de 2024. El Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió la pieza prehispánica en mayo de 2025.

La calavera es de mucha importancia para la arqueología mexicana, y ahora será expuesta en ese país.

El antropólogo físico Olaf Bello Cardoso destacó el valor biológico del objeto. "Desde una perspectiva antropológica, además de realizar análisis físicos del cráneo, es importante descifrar quién es la persona bajo el mosaico de turquesa", explicó el experto. Bello Cardoso agregó que los antiguos pobladores posiblemente buscaron exaltar al individuo mediante la ornamentación de su calavera.

El colectivo Nchivi Ñuu Savi presentó más de mil firmas para solicitar una exhibición comunitaria. Las autoridades aprobaron el traslado al Museo Comunitario Yucu Saa para abril de 2027. El recinto trabaja actualmente en mejoras de seguridad para proteger la histórica pieza.