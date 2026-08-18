Quién tiene una pantalla o monitor sin uso, tiene un tesoro para la casa: por qué y para qué sirve

Si tienes una pantalla de computadora o monitor viejo, sin uso, tienes literalmente un tesoro tecnológico. Este pequeño objeto es la puerta de entrada a un universo de posibilidades que van mucho más allá de su uso tradicional. Pero, ¿por qué es tan valioso? ¿Para qué sirve realmente? ¿Y qué trucos esconde? Te lo contamos.
Suele pasar que cuando la pantalla empieza a funcionar mal como computadora, se cambia o desplaza. Sin embargo, muchas personas desconocen que en realidad son un verdadero tesoro que se puede reutilizar.
Por qué una pantalla sin uso es un tesoro y cuál es el truco para aprovecharla
- Un monitor viejo que siga funcionando y no tenga daños importantes que condicionen su uso, pueden seguir dándole uso.
- Si ya no funciona correctamente, puedes encontrar varias maneras creativas para seguir aprovechándolo.
- Algunos de los usos tienen que ver con seguridad o entretenimiento.
Entre sus usos más prácticos hay miles de formas de sacarle buen provecho a este objeto. Por ejemplo, si en tu cocina necesitas una pantalla para entretenerte mientras cocinas o limpias, quizá puedas usar un monitor y un reproductor para hacerlo posible e incluso ver TV.
Una de las opciones más buscadas es darle un uso para la vigilancia. Esta idea se destaca del resto porque parecerá que tienes un centro de vigilancia en casa y tan solo te harán falta las cámaras.
Al igual que con la reproducción multimedia, puedes poner en un segundo monitor información sobre el clima, como reloj, temporizador, calendario y hasta las noticias para estar todo el tiempo conectado.
Además, si vives con alguien, seguro te ha pasado que quieres ver una película, pero alguien la está ocupando, así que para solucionar este problema puedes volver a usar ese viejo monitor.
Por último, si tu laptop o notebook es muy pequeña y necesitas más campo visual, agregar una pantalla auxiliar con un monitor viejo es una buena opción y no tendrás que gastar en una nueva. Hasta puedes convertirlo en un espejo inteligente, aunque necesitas más conocimientos y tiempo.
En pocas palabras
- Monitores antiguos: Un viejo monitor es un tesoro tecnológico con múltiples usos más allá de su función original.
- Reutilización creativa: Pueden servir para seguridad, entretenimiento en la cocina o como pantalla secundaria para notebooks.
- Potencial oculto: Incluso monitores que no funcionan correctamente pueden tener un valor para proyectos creativos.