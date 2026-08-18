Quién tiene una pantalla o monitor sin uso, tiene un tesoro para la casa: por qué y para qué sirve

Una de las opciones más buscadas es darle un uso para la vigilancia. Esta idea se destaca del resto porque parecerá que tienes un centro de vigilancia en casa y tan solo te harán falta las cámaras.

Una de las opciones es convertir la pantalla de la PC en un televisor o pantalla extra para tu computadora.

Al igual que con la reproducción multimedia, puedes poner en un segundo monitor información sobre el clima, como reloj, temporizador, calendario y hasta las noticias para estar todo el tiempo conectado.

Además, si vives con alguien, seguro te ha pasado que quieres ver una película, pero alguien la está ocupando, así que para solucionar este problema puedes volver a usar ese viejo monitor.

Por último, si tu laptop o notebook es muy pequeña y necesitas más campo visual, agregar una pantalla auxiliar con un monitor viejo es una buena opción y no tendrás que gastar en una nueva. Hasta puedes convertirlo en un espejo inteligente, aunque necesitas más conocimientos y tiempo.