Cómo transformar un viejo televisor en una potente computadora última generación con un pequeño dispositivo

Aunque no lo creas, un viejo televisor puede transformarse rápidamente en una potente computadora última generación. Esto es gracias a un pequeño dispositivo que cuenta con las cualidades justas para hacer que tu Smart TV se convierta en un ordenador que, dependiendo del artefacto elegido, te permitirá desde trabajar hasta mirar contenido en streaming.
MiniPC, el pequeño dispositivo que transformará tu televisor en una potente computadora
Al momento de hablar de una computadora, lo primero que se nos viene a la mente son aquellas de escritorio que habitualmente encontramos en una oficina, las PC gamers y también las notebook o netbooks. Sin embargo, hay otro dispositivo que pasa desapercibido y que ofrece las mismas funciones: una miniPC.
Una miniPC, como lo indica su nombre, es una pequeña computadora equipada para tareas esenciales, las cuales se pueden potenciar dependiendo el modelo adquirido. Estos artefactos se pueden conectar fácilmente a nuestro televisor a través de un cable HDMI, por lo que el Smart TV pasará a convertirse en el monitor de una computadora (debemos asegurarnos de tener, además, mouse y teclado).
En su modelo base, estos dispositivos son pequeños y están pensados para tener un rendimiento óptimo con aplicaciones poco exigentes, tales como el paquete office o navegador (Chrome, Microsoft Edge, etc.). Mientras que en sus diseños más pro, podremos usarlos para actividades gamers o ver contenido en streaming.
¿Qué factores debo tener en cuenta al momento de comprar una miniPC?
Como cualquier otro dispositivo similar, una miniPC tiene tres patas esenciales a las cuáles debemos prestar atención:
- Almacenamiento: encontraremos modelos con los veloces SSD y con los clásicos HDD con elevado espacio de almacenamiento (tienen un funcionamiento más lento). La elección dependerá del uso: por ejemplo, si lo utilizamos como centro multimedia, deberá tener mayor capacidad.
- Procesador: existe un amplio abanico de alternativas, partiendo desde procesadores clásicos como x86 Intel y AMD que permiten tareas de oficina, hasta aquellos más potentes, ideales para quienes utilizarán la miniPC para ver contenido en streaming.
- Memoria: una miniPC emplea módulos RAM que encontramos en los portátiles (SO-DIMM) y suelen tener como máximo 2 ranuras. Aquí se sugiere adquirir una con buena memoria.
¿Qué precios tienen una miniPC?
Estos pequeños dispositivos tendrán un valor variable, según el requerimiento específico y las tareas que deberán cumplir. En plataformas como Mercado Libre tenemos opciones económicas que van desde los 328.000 pesos (Windows 11, 256 GB de almacenamiento y RAM de 8GB) y otras más caras con un precio de 829.000 pesos (Windows 11, 24 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB).