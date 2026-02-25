Cómo transformar un viejo televisor en una potente computadora última generación con un pequeño dispositivo

MiniPC, el pequeño dispositivo que transformará tu televisor en una potente computadora

Al momento de hablar de una computadora, lo primero que se nos viene a la mente son aquellas de escritorio que habitualmente encontramos en una oficina, las PC gamers y también las notebook o netbooks. Sin embargo, hay otro dispositivo que pasa desapercibido y que ofrece las mismas funciones: una miniPC.

Una miniPC, como lo indica su nombre, es una pequeña computadora equipada para tareas esenciales, las cuales se pueden potenciar dependiendo el modelo adquirido. Estos artefactos se pueden conectar fácilmente a nuestro televisor a través de un cable HDMI, por lo que el Smart TV pasará a convertirse en el monitor de una computadora (debemos asegurarnos de tener, además, mouse y teclado).