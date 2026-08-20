Coudet, sincero tras el empate ante Independiente Santa Fe: "River jugó como pudo"

Frases de Coudet tras el empate de River ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

Lo primero en lo que hizo hincapié el entrenador de River fue en la dificultad de la altura en la que se encuentra el Estadio Nemesio Camacho El Campín y en las bajas que sufrió el equipo para dicho compromiso. "Entiendo que cada uno juega donde vive pero los 2600 metros los sentimos todos. Después nos acomodamos de la manera en la que creíamos que mejor llegábamos, teniendo que utilizar jugadores en posiciones que no están acostumbrados. ¿El por qué? Ustedes saben que hay jugadores tocados que no podían llegar".

En ese sentido, Coudet admitió: "River jugó como pudo, esa es la realidad. Si hubiera tenido a todos a disposición la distribución hubiese sido otra. Aunque, vuelvo a repetir, hay 2600 metros acá y eso cuesta. Nos cuesta a nosotros que no corremos".

"Sacamos un gran punto, me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día pero el contexto era este. Creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido por el todo. Nosotros siempre queremos ganar cada partido pero sobretodo entre las dificultades y la altura me parece que volvemos a casa bien", recalcó el DT de River ponderando el empate.

La vuelta entre River e Independiente Santa Fe se jugará el miércoles 26 de agosto en el Monumental. Para esa fecha, el Chacho espera poder contar con el regreso de varias piezas importantes para el equipo. "Para la vuelta estarán bien Acuña, bien Montiel, bien Driussi. Seguramente vamos a llegar mucho más completos. Jugando en casa, con nuestra gente, todos juntos, todos enchufados y con mucho más fútbol".