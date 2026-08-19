Independiente, con nuevo DT y un refuerzo de jerarquía antes de recibir a la Lepra y al Lobo

Antes de comenzar el nuevo ciclo Independiente está 3ro en el Grupo A del Torneo Clausura con 9 puntos (ganó 3 y perdió 2) y 9no en la tabla anual con 33 unidades, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El Chimy Ávila ya es jugador de Independiente

Coincidiendo con el comienzo del ciclo de Viera como entrenador, Ezequiel Chimy Ávila firmó su contrato hasta fines del 2028, fue presentado y se sumó a los entrenamientos con la expectativa de poder debutar el sábado 22 a las 18.30 frente a Independiente Rivadavia o bien el domingo 30 a 19.15 ante Gimnasia y Esgrima, en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El Chimy jugará ante la Lepra y el Lobo.

El delantero rosarino, de larga trayectoria en el fútbol español, estuvo en conversaciones con Boca y San Lorenzo, pero finalmente usará la camiseta número 6 del Rojo y a los 32 años volverá al fútbol argentino después de casi una década ya que en agosto 2017 se fue cedido por el Ciclón al Huesca y luego jugó en Osasuna y Betis.