Cómo quedaron Belgrano y Talleres después del ajustado triunfo del Pirata en el clásico cordobés

Fue un clásico intenso y con dominio territorial de la T en varios tramos, pero la efectividad del equipo de Ricardo Zielinski terminó inclinando la balanza. El conjunto de Barrio Jardín tuvo las chances más claras, pero no las concretó y sobre el final (42' del segundo tiempo), un contragolpe letal del Pirata terminó con el gol de Ramiro Hernández quien capturó un rebote en el área tras un centro de Nicolás “Uvita” Fernández y marcó el único tanto del encuentro.

Belgrano ganó el clásico y se prende en el Torneo Clausura.

Con este resultado, el último campeón del Apertura sumó su segundo triunfo consecutivo en el clásico (había ganado 1-0 en los octavos de final del torneo pasado) y amplió levemente el historial a su favor, pero además en el Torneo Clausura llegó a 19 puntos en la Zona B y se ubicó transitoriamente primero junto a Huracán con 19 puntos (5 triunfos, 4 empates y 2 derrotas) en 11 partidos.