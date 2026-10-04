Cómo quedaron Belgrano y Talleres después del ajustado triunfo del Pirata en el clásico cordobés

Belgrano le ganó el clásico cordobés a Talleres por 1-0 en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, y se ubicó como puntero de su zona mientras el Matador quedó último en la suya.
Belgrano le ganó el clásico cordobés a Talleres por el Torneo Clausura 2026, se ubicó transitoriamente como puntero de su zona y dejó a su rival último en la suya
Belgrano le ganó el clásico cordobés a Talleres por 1-0 en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, y se ubicó como puntero de su zona mientras el Matador quedó último en la suya.
Fue un clásico intenso y con dominio territorial de la T en varios tramos, pero la efectividad del equipo de Ricardo Zielinski terminó inclinando la balanza. El conjunto de Barrio Jardín tuvo las chances más claras, pero no las concretó y sobre el final (42' del segundo tiempo), un contragolpe letal del Pirata terminó con el gol de Ramiro Hernández quien capturó un rebote en el área tras un centro de Nicolás “Uvita” Fernández y marcó el único tanto del encuentro.
Con este resultado, el último campeón del Apertura sumó su segundo triunfo consecutivo en el clásico (había ganado 1-0 en los octavos de final del torneo pasado) y amplió levemente el historial a su favor, pero además en el Torneo Clausura llegó a 19 puntos en la Zona B y se ubicó transitoriamente primero junto a Huracán con 19 puntos (5 triunfos, 4 empates y 2 derrotas) en 11 partidos.
Como contracara, Talleres solo tiene 8 puntos y quedó 15to y último con solo 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Cada vez más lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.
En la tabla anual Belgrano llegó a 45 puntos para escalar a la 7ma posición, aunque está un poco lejos de la cima (a 7 de Independiente Rivadavia) y ya tiene asegurado un lugar en la Copa Libertadores 2027 por ser campeón del Apertura.
Talleres tiene 34 puntos, está 19no, sigue lejos de las plazas a copas internacionales y por lo menos sostiene una distancia prudencial de la zona del descenso.