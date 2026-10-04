Cuidado, Lepra: Argentinos Juniors ganó, es líder de la Zona B y uno de los escoltas en la tabla anual

El Bicho ganó en La Paternal con goles de Kevin Gutiérrez a los 6' y Gastón Verón a los 42', luego descontó Jerónimo Dómina a los 57' y antes del cierre del primer tiempo el arquero local Gonzalo Siri atajó un penal y el posterior rebote ejecutado por el ex Boca Jabes Saralegui.

Verón hizo el segundo de Argentinos Juniors.

La victoria le permite a Argentinos Juniors llegar a 21 puntos y superar a Huracán y Belgrano que habían ganado previamente en la jornada para llegar a 19 puntos.