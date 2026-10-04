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Torneo Clausura

Cuidado, Lepra: Argentinos Juniors ganó, es líder de la Zona B y uno de los escoltas en la tabla anual

Argentinos Juniors quedó como único líder de la Zona B del Torneo Clausura y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia en la tabla anual.

Por UNO
El Bicho está prendido arriba.

El Bicho está prendido arriba.

Argentinos Juniors fue de mayor a menor, le ganó 2 a 1 a Tigre, quedó como único líder de la Zona B del Torneo Clausura y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia en la tabla anual.

El Bicho ganó en La Paternal con goles de Kevin Gutiérrez a los 6' y Gastón Verón a los 42', luego descontó Jerónimo Dómina a los 57' y antes del cierre del primer tiempo el arquero local Gonzalo Siri atajó un penal y el posterior rebote ejecutado por el ex Boca Jabes Saralegui.

Verón hizo el segundo de Argentinos Juniors.

Verón hizo el segundo de Argentinos Juniors.

La victoria le permite a Argentinos Juniors llegar a 21 puntos y superar a Huracán y Belgrano que habían ganado previamente en la jornada para llegar a 19 puntos.

Argentinos quedó como único puntero, el Globo y el Pirata son escoltas, con 18 unidades figuran Rosario Central (juega este lunes con Banfield), Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata y con 16 está Sarmiento que jugará el 14 de octubre con River (13).

Argentinos Juniors, escolta en la tabla anual

En la tabla anual la Lepra se mantiene arriba con 52 unidades, el Bicho y Boca son escoltas a dos puntos (50), Vélez (48) puede escalar al segundo puesto si le gana este lunes a Platense y Rosario Central (46) puede acercarse si vence a Banfield.

El ganador de la tabla anual será Campeón de Liga y los 3 primeros obtendrán el pasaje a la Copa Libertadores 2027.

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