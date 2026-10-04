Cuidado, Lepra: Argentinos Juniors ganó, es líder de la Zona B y uno de los escoltas en la tabla anual

Argentinos Juniors fue de mayor a menor, le ganó 2 a 1 a Tigre, quedó como único líder de la Zona B del Torneo Clausura y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia en la tabla anual.
Argentinos Juniors quedó como único líder de la Zona B del Torneo Clausura y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia en la tabla anual.
Argentinos Juniors fue de mayor a menor, le ganó 2 a 1 a Tigre, quedó como único líder de la Zona B del Torneo Clausura y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia en la tabla anual.
El Bicho ganó en La Paternal con goles de Kevin Gutiérrez a los 6' y Gastón Verón a los 42', luego descontó Jerónimo Dómina a los 57' y antes del cierre del primer tiempo el arquero local Gonzalo Siri atajó un penal y el posterior rebote ejecutado por el ex Boca Jabes Saralegui.
La victoria le permite a Argentinos Juniors llegar a 21 puntos y superar a Huracán y Belgrano que habían ganado previamente en la jornada para llegar a 19 puntos.
Argentinos quedó como único puntero, el Globo y el Pirata son escoltas, con 18 unidades figuran Rosario Central (juega este lunes con Banfield), Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata y con 16 está Sarmiento que jugará el 14 de octubre con River (13).
En la tabla anual la Lepra se mantiene arriba con 52 unidades, el Bicho y Boca son escoltas a dos puntos (50), Vélez (48) puede escalar al segundo puesto si le gana este lunes a Platense y Rosario Central (46) puede acercarse si vence a Banfield.
El ganador de la tabla anual será Campeón de Liga y los 3 primeros obtendrán el pasaje a la Copa Libertadores 2027.