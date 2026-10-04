UEFA Nations League: Portugal, sin Cristiano Ronaldo, es el primer clasificado a los cuartos de final

En Eindhoven, Países Bajos, dirigido por Xavi Hernández, sumó un triunfo trabajado ante Serbia por 2 a 1. Teun Koopmeiners y Joshua Zirkzee marcaron los goles neerlandeses, mientras Mihajlo Cvetkovi descontó para los balcánicos. El resultado mantiene a Holanda invicta y compartiendo la cima de su grupo.

Más discreto fue el empate sin goles entre Grecia y Alemania en Salónica. Los helenos siguen invictos y comparten la cima del grupo, mientras el equipo de Jürgen Klopp no encuentra la regularidad esperada y tiene 5 puntos.

Por último, en Cardiff, Dinamarca se llevó los tres puntos ante Gales por 1 a 0 gracias a un penal convertido por Rasmus Højlund en el segundo tiempo. El triunfo danés mejora sus opciones en el grupo ya que suma 6 puntos, mientras los galeses continúan con 3 unidades.