UEFA Nations League: Portugal, sin Cristiano Ronaldo, es el primer clasificado a los cuartos de final

La UEFA Nations League vivió un domingo intenso en el que Portugal, sin Cristiano Ronaldo, aseguró su clasificación a los cuartos de final con dos fechas más por jugar en la Zona D.
La UEFA Nations League vivió un domingo intenso en el que Portugal, sin Cristiano Ronaldo, aseguró su clasificación a los cuartos de final
La UEFA Nations League vivió un domingo intenso en el que Portugal, sin Cristiano Ronaldo, aseguró su clasificación a los cuartos de final con dos fechas más por jugar en la Zona D.
El partido más relevante se disputó en Porto, donde sin Cristiano Ronaldo, la selección local se impuso 2-1 a Noruega con goles de João Cancelo y Gonçalo Ramos mientras que Kristoffer Ajer había igualado temporalmente.
El triunfo permitió a Portugal mantener el pleno de victorias (12 puntos en 4 fechas) y asegurar matemáticamente su presencia en la siguiente ronda. Para Noruega, que tiene solo 3 puntos, Erling Haaland se retiró lesionado con un golpe que preocupa de cara a lo que viene.
En Eindhoven, Países Bajos, dirigido por Xavi Hernández, sumó un triunfo trabajado ante Serbia por 2 a 1. Teun Koopmeiners y Joshua Zirkzee marcaron los goles neerlandeses, mientras Mihajlo Cvetkovi descontó para los balcánicos. El resultado mantiene a Holanda invicta y compartiendo la cima de su grupo.
Más discreto fue el empate sin goles entre Grecia y Alemania en Salónica. Los helenos siguen invictos y comparten la cima del grupo, mientras el equipo de Jürgen Klopp no encuentra la regularidad esperada y tiene 5 puntos.
Por último, en Cardiff, Dinamarca se llevó los tres puntos ante Gales por 1 a 0 gracias a un penal convertido por Rasmus Højlund en el segundo tiempo. El triunfo danés mejora sus opciones en el grupo ya que suma 6 puntos, mientras los galeses continúan con 3 unidades.