Gimnasia y Esgrima necesita sumar en su visita a Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura

El Lobo tiene 17 puntos y para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs no puede dejar de sumar en el encuentro que se jugará desde las 19 en el estadio UNO Jorge Hirschi de La Plata, con TV por ESPN Premium y transmisión de Radio Nihuil.

Gimnasia y Esgrima tiene dos objetivos claros en lo que resta del Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima hace 3 partidos que no gana (2 empates y una derrota) y tiene la oportunidad de desprenderse en las posiciones del lote que integran Lanús, Newell's e Independiente, equipos que tienen los mismos puntos que el blanquinegro, pero con un partido más.