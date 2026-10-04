Gimnasia y Esgrima necesita sumar en su visita a Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima visitará este lunes a Estudiantes de La Plata en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Gimnasia y Esgrima visitará este lunes a Estudiantes de La Plata en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima visitará este lunes a Estudiantes de La Plata en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El Lobo tiene 17 puntos y para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs no puede dejar de sumar en el encuentro que se jugará desde las 19 en el estadio UNO Jorge Hirschi de La Plata, con TV por ESPN Premium y transmisión de Radio Nihuil.
Gimnasia y Esgrima hace 3 partidos que no gana (2 empates y una derrota) y tiene la oportunidad de desprenderse en las posiciones del lote que integran Lanús, Newell's e Independiente, equipos que tienen los mismos puntos que el blanquinegro, pero con un partido más.
Además, en la tabla anual acumulada el equipo mensana está a 6 puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.
Estudiantes viene de dos duros golpes al perder la final de la Supercopa Internacional (con Rosario Central) y luego ser eliminado de la Copa Argentina (ante Platense) pero si quiere estar en los playoffs del Clausura tiene que ganar porque acumula solo 10 puntos en igual cantidad de partidos.
Probables formaciones
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Ramiro Funes Mori; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, José Sosa, Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Matías Vargas y Agustín Módica. DT: Darío Franco.