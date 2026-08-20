¿Cuál es la diferencia entre el corte de pelo pixie y el bixie?

El bixie es un corte de pelo mucho más actual. Nació en los años 90 fusionando el volumen del corte bob con la nuca despejada del pixie. Muchas famosas de la época hicieron de este corte de pelo una tendencia, tales como Meg Ryan y Winona Ryder. Actualmente, Zendaya, Florence Pugh y otras celebridades llenan con elegancia este corte moderno.

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre ambos cortes de pelo? Para entender qué es un bixie y qué es un pixie, hay que observar cómo se ubica el pelo en el rostro, la nuca y los costados de la cabeza.

Diferencias entre pixie y bixie.

Un corte de cabello pixie se corta más cerca de la cabeza, mientras que el bixie deja el pelo más largo a los costados y en la parte de atrás.

Otra diferencia está en el desmechado de cada corte. El bixie se corta con capas marcadas para añadir movimiento y volumen, mientras que el pixie es más uniforme.

El corte bixie deja más espacio a la creación de peinados porque tiene más pelo y volumen; se puede poner detrás de las orejas o se le pueden hacer algunas ondas. El pixie es más corto y no da muchas opciones de peinado.

Muchas veces, más allá de las diferencias, cuando el pixie empieza a crecer y cuesta acomodarlo, se transiciona a un bixie para más comodidad.

¿Para qué tipo de cabello es cada corte de pelo?

Las diferencias entre el pixie y el bixie también están en el tipo de rostro, el grosor de pelo y la textura a la cual se adapta mejor.

Cada corte de pelo se adapta a las necesidades, tipo de cabello y gusto.

El corte de pelo bixie es ideal para cabello grueso porque permite más capas de pelo y volumen. Queda muy bien con pelos ondulados.

El pixie, a diferencia del bixie, es ideal para pelos más finos, rostros ovalados y personas con cuello largo.