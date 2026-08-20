Franco Mastantuono, presentado en la Fiorentina: la extensa lista de argentinos que pasaron por ese club

Al comienzo de la conferencia, Mastantuono fue consultado sobre qué lo sedujo para llegar a la Fiorentina entre tantas otras ofertas del fútbol italiano: “El club me presentó un proyecto muy interesante, que está creciendo, y para hacerlo yo también era muy importante venir a un equipo como este; estoy muy contento de la decisión”.

Los argentinos que jugaron en la Fiorentina

Mateo Pellegrino 2026

Franco Mastantuono 2026

Nicolás Valentini 2025

Matías Moreno 2024-2026

Lucas Beltrán 2023-2026

Gino Infantino 2023-2026

Nico González 2021-2024

Lucas Martínez Quarta 2020-2025

Julián Illanes 2019-2020

Giovanni Simeone 2017-2019

Germán Pezzella 2017-2018

Hernán Toledo 2016-2017

Tino Costa 2016

Mauro Zárate 2016-2017

José María Basanta 2014-2015

Facundo Roncaglia 2012-2014

Cristian Llama 2012-2013

Gonzalo Rodríguez 2012-2017

Mario Bolatti 2009-2011

José Castillo 2009

Sergio Almirón 2008-2009

Mario Santana 2006-2011

Sebastián Cejas 2003-2006

Ezequiel González 2001-2002

Abel Balbo 1999-2000

Diego Latorre 1992-1993

Gabriel Batistuta 1991-2000

Oscar Dertycia 1989-1990

Ramón Díaz 1986-1988

Eduardo Angel Barbero 1985

Daniel Passarella 1982-1986

Daniel Bertoni 1981-1984

Juan Carlos Morrone 1964-1966

Luis Pentrelli 1962-1963

Primo Bay 1927-1928

Franco Mastantuono, en la senda de Batistuta

También declaró que ha hablado con jugadores que pasaron por el club: “Hablé con algunos chicos de la Selección que jugaron acá y me hablaron muy bien del club y la ciudad, así que no lo dudé”, reiteró que eligió a la Fiorentina por ser “un club grande con mucha historia”.

Mastantuono describió las sensaciones que obtuvo al momento de arribar a la ciudad italiana: “Me han dado mucho cariño y eso me recuerda a mi casa, Argentina”.

Por último, estando en un club tan mítico como la Fiorentina, no pudo evitar hablar sobre la figura de uno de los máximos ídolos del club: “Gabriel Batistuta jugó acá y ha hecho algo increíble”.