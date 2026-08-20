Franco Mastantuono, presentado en la Fiorentina: la extensa lista de argentinos que pasaron por ese club

Al comienzo de la conferencia, Mastantuono fue consultado sobre qué lo sedujo para llegar a la Fiorentina entre tantas otras ofertas del fútbol italiano: “El club me presentó un proyecto muy interesante, que está creciendo, y para hacerlo yo también era muy importante venir a un equipo como este; estoy muy contento de la decisión”.
Los argentinos que jugaron en la Fiorentina
- Mateo Pellegrino 2026
- Franco Mastantuono 2026
- Nicolás Valentini 2025
- Matías Moreno 2024-2026
- Lucas Beltrán 2023-2026
- Gino Infantino 2023-2026
- Nico González 2021-2024
- Lucas Martínez Quarta 2020-2025
- Julián Illanes 2019-2020
- Giovanni Simeone 2017-2019
- Germán Pezzella 2017-2018
- Hernán Toledo 2016-2017
- Tino Costa 2016
- Mauro Zárate 2016-2017
- José María Basanta 2014-2015
- Facundo Roncaglia 2012-2014
- Cristian Llama 2012-2013
- Gonzalo Rodríguez 2012-2017
- Mario Bolatti 2009-2011
- José Castillo 2009
- Sergio Almirón 2008-2009
- Mario Santana 2006-2011
- Sebastián Cejas 2003-2006
- Ezequiel González 2001-2002
- Abel Balbo 1999-2000
- Diego Latorre 1992-1993
- Gabriel Batistuta 1991-2000
- Oscar Dertycia 1989-1990
- Ramón Díaz 1986-1988
- Eduardo Angel Barbero 1985
- Daniel Passarella 1982-1986
- Daniel Bertoni 1981-1984
- Juan Carlos Morrone 1964-1966
- Luis Pentrelli 1962-1963
- Primo Bay 1927-1928
Franco Mastantuono, en la senda de Batistuta
También declaró que ha hablado con jugadores que pasaron por el club: “Hablé con algunos chicos de la Selección que jugaron acá y me hablaron muy bien del club y la ciudad, así que no lo dudé”, reiteró que eligió a la Fiorentina por ser “un club grande con mucha historia”.
Mastantuono describió las sensaciones que obtuvo al momento de arribar a la ciudad italiana: “Me han dado mucho cariño y eso me recuerda a mi casa, Argentina”.
Por último, estando en un club tan mítico como la Fiorentina, no pudo evitar hablar sobre la figura de uno de los máximos ídolos del club: “Gabriel Batistuta jugó acá y ha hecho algo increíble”.