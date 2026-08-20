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Franco Mastantuono, presentado en la Fiorentina: la extensa lista de argentinos que pasaron por ese club

Franco Mastantuono tuvo su presentación oficial con la Fiorentina al que llegó cedido por el Real Madrid

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Mastantuono debutaría oficialmente el lunes ante la Roma.

Mastantuono debutaría oficialmente el lunes ante la Roma.

Franco Mastantuono tuvo su presentación oficial con la Fiorentina en conferencia de prensa, donde supo hablar de varios temas, como la elección del equipo italiano, su etapa en el Real Madrid y la historia de Gabriel Batistuta en el conjunto “Viola”, entre otros.

Mastantuono fue consultado sobre su paso por el Real Madrid antes de llegar a préstamo al club italiano: “En el Madrid tuvimos una temporada complicada todos; no fue un año fácil, pero estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre se puede ser mejor”.

Franco Mastantuono con la camiseta número 30 de la Fiorentina.

Franco Mastantuono con la camiseta número 30 de la Fiorentina.

Además agregó detalles de cómo se siente y cómo afronta el desafío de ser jugador de la Fiorentina: “No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar a la Fiorentina”, a la vez que señaló que las conversaciones con “La Casa Blanca” sobre su salida fueron, en términos, “muy cordiales y amistosas”.

Al comienzo de la conferencia, Mastantuono fue consultado sobre qué lo sedujo para llegar a la Fiorentina entre tantas otras ofertas del fútbol italiano: “El club me presentó un proyecto muy interesante, que está creciendo, y para hacerlo yo también era muy importante venir a un equipo como este; estoy muy contento de la decisión”.

Los argentinos que jugaron en la Fiorentina

  • Mateo Pellegrino 2026
  • Franco Mastantuono 2026
  • Nicolás Valentini 2025
  • Matías Moreno 2024-2026
  • Lucas Beltrán 2023-2026
  • Gino Infantino 2023-2026
  • Nico González 2021-2024
  • Lucas Martínez Quarta 2020-2025
  • Julián Illanes 2019-2020
  • Giovanni Simeone 2017-2019
  • Germán Pezzella 2017-2018
  • Hernán Toledo 2016-2017
  • Tino Costa 2016
  • Mauro Zárate 2016-2017
  • José María Basanta 2014-2015
  • Facundo Roncaglia 2012-2014
  • Cristian Llama 2012-2013
  • Gonzalo Rodríguez 2012-2017
  • Mario Bolatti 2009-2011
  • José Castillo 2009
  • Sergio Almirón 2008-2009
  • Mario Santana 2006-2011
  • Sebastián Cejas 2003-2006
  • Ezequiel González 2001-2002
  • Abel Balbo 1999-2000
  • Diego Latorre 1992-1993
  • Gabriel Batistuta 1991-2000
  • Oscar Dertycia 1989-1990
  • Ramón Díaz 1986-1988
  • Eduardo Angel Barbero 1985
  • Daniel Passarella 1982-1986
  • Daniel Bertoni 1981-1984
  • Juan Carlos Morrone 1964-1966
  • Luis Pentrelli 1962-1963
  • Primo Bay 1927-1928

Franco Mastantuono, en la senda de Batistuta

También declaró que ha hablado con jugadores que pasaron por el club: “Hablé con algunos chicos de la Selección que jugaron acá y me hablaron muy bien del club y la ciudad, así que no lo dudé”, reiteró que eligió a la Fiorentina por ser “un club grande con mucha historia”.

Mastantuono describió las sensaciones que obtuvo al momento de arribar a la ciudad italiana: “Me han dado mucho cariño y eso me recuerda a mi casa, Argentina”.

Por último, estando en un club tan mítico como la Fiorentina, no pudo evitar hablar sobre la figura de uno de los máximos ídolos del club: “Gabriel Batistuta jugó acá y ha hecho algo increíble”.

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