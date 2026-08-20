Netflix tiene en su catálogo una película ideal para quienes buscan una historia romántica, conmovedora y con algunos momentos para reír. Se trata de Sin reservas, una producción de 2007 protagonizada por Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart que combina romance, drama y gastronomía.
Catherine Zeta-Jones deslumbra en una comedia romántica que tiene la fórmula de éxito de Netflix
Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart protagonizan una comedia romántica de Netflix que explora el amor y la cocina.
La película está dirigida por Scott Hicks y tiene una duración de 1 hora y 44 minutos. Además de Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart, cuenta con Abigail Breslin en uno de los papeles principales.
Sin reservas es un remake estadounidense de la película alemana Deliciosa Martha (Mostly Martha), estrenada en 2001. La producción apuesta por una historia cálida y sentimental, con la cocina como uno de los escenarios centrales.
Netflix: de qué trata la película Sin reservas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sin reservas versa: "Kate es una reconocida chef de la alta cocina y una perfeccionista, pero su vida cambia radicalmente cando tiene que encargarse de su sobrina".
Kate Armstrong (Zeta-Jones), reputada chef de un restaurante de moda de Manhattan, es tan apasionada que cautiva y a la vez intimida a la gente que la rodea. Pero el amor propio de Kate se tambalea cuando tiene que hacerse cargo de su sobrina de nueve años (Breslin) y, al mismo tiempo, resolver sus diferencias con Nick (Eckhart), su nuevo ayudante de cocina.
Él es un hombre alegre y bastante irresponsable, pero la química que hay entre ellos hace que la inicial rivalidad dé lugar a un romance. Kate tendrá entonces que aprender un nuevo lenguaje que le permita comprender a Zoe y encontrar la felicidad con Nick.
Netflix: tráiler de la película Sin reservas
Reparto de Sin reservas, la película disponible en Netflix
- Catherine Zeta- Jones
- Aaron Eckhart
- Abigail Breslin
- Patricia Clarkson
- Jenny Wade
- Bob Balaban
- Brian F. O'Byrne
- Lily Rabe
Dónde ver la película Sin reservas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sin reservas se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Sin reservas se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película Sin reservas se puede ver en Netflix y Prime Video.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma suma a su catálogo la película romántica de 2007, "Sin reservas".
- Sinopsis: Catherine Zeta-Jones interpreta a una chef perfeccionista cuya vida cambia al tener que cuidar de su sobrina.
- Disponibilidad: El film se encuentra disponible en Netflix y HBO Max para Latinoamérica, y en Netflix y Prime Video para España.