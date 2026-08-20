Catherine Zeta-Jones deslumbra en una comedia romántica que tiene la fórmula de éxito de Netflix

Netflix: de qué trata la película Sin reservas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sin reservas versa: "Kate es una reconocida chef de la alta cocina y una perfeccionista, pero su vida cambia radicalmente cando tiene que encargarse de su sobrina".

Kate Armstrong (Zeta-Jones), reputada chef de un restaurante de moda de Manhattan, es tan apasionada que cautiva y a la vez intimida a la gente que la rodea. Pero el amor propio de Kate se tambalea cuando tiene que hacerse cargo de su sobrina de nueve años (Breslin) y, al mismo tiempo, resolver sus diferencias con Nick (Eckhart), su nuevo ayudante de cocina.

Él es un hombre alegre y bastante irresponsable, pero la química que hay entre ellos hace que la inicial rivalidad dé lugar a un romance. Kate tendrá entonces que aprender un nuevo lenguaje que le permita comprender a Zoe y encontrar la felicidad con Nick.

Netflix: tráiler de la película Sin reservas

Reparto de Sin reservas, la película disponible en Netflix

Catherine Zeta- Jones

Aaron Eckhart

Abigail Breslin

Patricia Clarkson

Jenny Wade

Bob Balaban

Brian F. O'Byrne

Lily Rabe

Dónde ver la película Sin reservas, según la zona geográfica