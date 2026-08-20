A sus 80 años, Moria Casán se mostró en microbikini desde sus vacaciones en el Caribe

El video de Moria Casán en bikini a sus 80 años.

"Hola gente, nos vemos", dice Moria Casán a cámara. Mientras tanto, Fátima Florez sigue a cargo de la conducción de su programa matutino.

Moria Casán reveló su secreto de belleza a Mirtha Legrand

Durante su reciente participación en La noche de Mirtha, la diva argentina Moria Casán volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. Fiel a su estilo provocador y espontáneo, la artista reveló el peculiar tratamiento estético al que se somete para mantener la firmeza y luminosidad de su cutis. La confesión surgió luego de que la propia Mirtha Legrand elogiara en vivo el estado impecable de su piel.

"¿Te dije que me pongo esperma de salmón?", dijo Casán entre risas, provocando la sorpresa de la mesa y abriendo el debate sobre una de las tendencias más innovadoras de la medicina estética regenerativa.

Moria Casán aseguró que aplica en su piel un tratamiento a base de esperma de salmón.

¿En qué consiste el tratamiento con ADN de salmón?

A pesar de la denominación popular con la que se lo conoce mediáticamente, el procedimiento no utiliza esperma en estado puro. En el ámbito dermatológico y de la salud estética, esta técnica se basa en el empleo de compuestos biológicos refinados y altamente purificados derivados del ADN del pez: principalmente polinucleótidos (PN) y polidesoxirribonucleótidos (PDRN).

Estos activos bioestimuladores poseen una compatibilidad biológica excepcional con el tejido humano, lo que permite desencadenar procesos de reparación profunda sin generar rechazo.