En medio del furor por su serie en Netflix, Moria Casán armó las valijas y viajó a las playas del Caribe para tomarse unas merecidas vaciones de su exigente agenda laboral.
A sus 80 años, Moria Casán se mostró en microbikini desde sus vacaciones en el Caribe
Explosión en las redes sociales por el video de Moria Casán en la playa, al natural y sin filtros. Todos los detalles
Alejada de las polémicas y peleas que está generando su biopic entre varias figuras del ambiente, Moria Casán apareció en sus redes sociales mostrando cómo disfruta de sus días de playa y relax.
Sin filtros, Moria Casán se grabó sentanda en un columpio presumiendo su figura a sus 80 años luciendo una microbikini negra y verde, con pareo anudado, gafas de sol y sombrero.
"Hola gente, nos vemos", dice Moria Casán a cámara. Mientras tanto, Fátima Florez sigue a cargo de la conducción de su programa matutino.
Moria Casán reveló su secreto de belleza a Mirtha Legrand
Durante su reciente participación en La noche de Mirtha, la diva argentina Moria Casán volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. Fiel a su estilo provocador y espontáneo, la artista reveló el peculiar tratamiento estético al que se somete para mantener la firmeza y luminosidad de su cutis. La confesión surgió luego de que la propia Mirtha Legrand elogiara en vivo el estado impecable de su piel.
"¿Te dije que me pongo esperma de salmón?", dijo Casán entre risas, provocando la sorpresa de la mesa y abriendo el debate sobre una de las tendencias más innovadoras de la medicina estética regenerativa.
¿En qué consiste el tratamiento con ADN de salmón?
A pesar de la denominación popular con la que se lo conoce mediáticamente, el procedimiento no utiliza esperma en estado puro. En el ámbito dermatológico y de la salud estética, esta técnica se basa en el empleo de compuestos biológicos refinados y altamente purificados derivados del ADN del pez: principalmente polinucleótidos (PN) y polidesoxirribonucleótidos (PDRN).
Estos activos bioestimuladores poseen una compatibilidad biológica excepcional con el tejido humano, lo que permite desencadenar procesos de reparación profunda sin generar rechazo.
En pocas palabras
- Moria Casán: A sus 80 años, la diva argentina compartió imágenes en microbikini desde el Caribe, mostrando su figura al natural.
- Serie y Vacaciones: El posteo llega en medio del furor por su serie en Netflix y sus merecidas vacaciones tras una agenda laboral intensa.
- Tratamiento de Belleza: La actriz reveló en televisión que uno de sus secretos de belleza es la aplicación de ADN de salmón para revitalizar su piel.