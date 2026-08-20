Quién fue Batato Barea, el personaje que llamó la atención en la serie 'Moria'

Nació en Junín en 1961 bajo el nombre de Salvador Walter Barea.

Se autodefinía como un "clown travesti literario". Su propuesta rompía con todas las estructuras tradicionales del teatro. Además, trabajó con Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, con quienes formó un trío legendario que combinaba el absurdo, el humor ácido, la estética queer y la recitación de poesías de autores como Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni y Néstor Perlongher.

¿Cómo fue su histórica participación en el programa de Moria Casán?

Uno de los puntos culminantes en la carrera de Batato Barea fue su visita al programa "A la cama con Moria" en 1991.

Tal como rememora la serie de Netflix, Batato viajó desde Uruguay con un cuadro de fiebre alta solo para asistir al reportaje. Al notarlo esperando en el estudio, la propia Moria decidió suspender la participación de otros invitados para dedicarle el programa completo, expresando que "la cama será con él, con nadie más". Ese encuentro dejó al descubierto la enorme sensibilidad del performer y la profunda empatía de la diva, quien supo entender y poner en valor su código artístico en plena pantalla chica.

Batato Barea falleció en diciembre de 1991, a los 30 años, por complicaciones derivadas del VIH. En la serie Moria, su figura es interpretada por Donna Tefa Sanguinetti, quien además trabajó como coguionista de la ficción, aportando una mirada auténtica y respetuosa para retratar su memoria.