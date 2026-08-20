Netflix es furor con la serie española de Álex de la Iglesia que cautiva. En sólo 6 capítulos, este intrigante thriller no dejará de tenerte atrapado, se trata de 1992.
Netflix tiene la serie de Álex de la Iglesia de sólo 6 capítulos que cautiva al mundo
Netflix es furor con la serie española de Álex de la Iglesia que cautiva. En sólo 6 capítulos, este intrigante thriller no dejará de tenerte atrapado
1992 es la serie española de suspenso de Netflix con un asesino en serie y un gran misterio que implica un crimen que tiene algún vínculo con la Expo del 92 en Sevilla. Tenemos que averiguar quién es el asesino y cuál es el motivo de estos brutales asesinatos.
La serie esapañola 1992 tiene 6 episodios. Tras la muerte de su marido en una explosión, una viuda afligida y un expolicía atormentado investigan una serie de asesinatos relacionados con la Expo 92 de Sevilla.
Netflix: de qué trata la serie 1992
1992 es la serie española de suspenso, que será gira en torno a una serie de asesinatos que tienen un arma idéntica: cada una de las víctimas muere quemada. En sus manos ha quedado algo, indemne al fuego. Es un pequeño muñeco de Curro del tamaño de un llavero.
Álvarez interpreta a Amparo, una mujer que se queda viuda después de que su marido muera repentinamente en una misteriosa explosión. Afligida, Amparo pronto descubre que la muerte de su marido puede no haber sido la única, y puede no haber sido un accidente.
Siguiendo sus sospechas, decide investigar la muerte de su marido con más detenimiento, con la ayuda de Richi, un ex policía y ahora guardia de seguridad. Los dos descubren que, espeluznantemente, se están produciendo más muertes, y hay pocas dudas de que todas son asesinatos.
Todas las muertes siguen un patrón similar, en el que el cuerpo se descubre quemado y carbonizado, y cada una tiene un pequeño muñeco de Curro, la mascota de la Exposición Universal de Sevilla, colocado cerca del cuerpo.
Netflix: reparto de la serie 1992
- Marian Álvarez como Amparo
- Fernando Valdivielso como Richi
- Paz Vega como Carmen
- Gorka Lasaosa como el comisario Robledo
- Christian Checa como Mario
- Mona Martínez
- Pablo Puyol
- Carlos Santos
Tráiler de la serie 1992
Dónde ver la serie 1992, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie 1992 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie 1992 se puede ver en Netflix.
- España: la serie 1992 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma de streaming triunfa con la serie española de 6 capítulos "1992" de Álex de la Iglesia.
- Trama: la serie de suspenso sigue la investigación de una viuda y un expolicía sobre asesinatos ligados a la Expo 92 de Sevilla.
- Reparto: cuenta con las actuaciones de Marian Álvarez, Fernando Valdivielso y Paz Vega, entre otros.