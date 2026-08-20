Netflix tiene la serie de Álex de la Iglesia de sólo 6 capítulos que cautiva al mundo

Netflix: de qué trata la serie 1992

1992 es la serie española de suspenso, que será gira en torno a una serie de asesinatos que tienen un arma idéntica: cada una de las víctimas muere quemada. En sus manos ha quedado algo, indemne al fuego. Es un pequeño muñeco de Curro del tamaño de un llavero.

Álvarez interpreta a Amparo, una mujer que se queda viuda después de que su marido muera repentinamente en una misteriosa explosión. Afligida, Amparo pronto descubre que la muerte de su marido puede no haber sido la única, y puede no haber sido un accidente.

Siguiendo sus sospechas, decide investigar la muerte de su marido con más detenimiento, con la ayuda de Richi, un ex policía y ahora guardia de seguridad. Los dos descubren que, espeluznantemente, se están produciendo más muertes, y hay pocas dudas de que todas son asesinatos.

Todas las muertes siguen un patrón similar, en el que el cuerpo se descubre quemado y carbonizado, y cada una tiene un pequeño muñeco de Curro, la mascota de la Exposición Universal de Sevilla, colocado cerca del cuerpo.

Netflix: reparto de la serie 1992

Marian Álvarez como Amparo

Fernando Valdivielso como Richi

Paz Vega como Carmen

Gorka Lasaosa como el comisario Robledo

Christian Checa como Mario

Mona Martínez

Pablo Puyol

Carlos Santos

Tráiler de la serie 1992

Dónde ver la serie 1992, según la zona geográfica