Así quedó el container de Boca luego del traspaso de 7 jugadores

Rodolfo Arruabarrena no dio vueltas en su llegada al Xeneize y rápidamente decidió con qué jugadores no iba a contar, ante esto la dirigencia se movió y fue definiendo el futuro de la lista en distintos clubes. No obstante, aun quedan tres por resolver.

Arruabarrena rápidamente decidió qué futbolistas dejarían de jugar en Boca.

Qué fue del futuro de los marginados por Boca

La lista de los marginados estuvo compuesta por 10 jugadores y 7 de ellos ya definieron su futuro: