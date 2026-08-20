Así quedó el container de Boca luego del traspaso de 7 jugadores

- Edinson Cavani: fue el primero en ir, pero todavía no encuentra club y no se sabe si contempla el retiro.
- Agustín Martegani: estuvo en Boca tres años y medio sin jugar partidos; está en préstamo en Independiente Medellín y es uno de los preferidos por la hinchada.
- Ander Herrera: con 37 años (y un sinfín de lesiones) rescindió el contrato de mutuo acuerdo y volvió al Real Zaragoza, su primer amor.
- Lucas Janson: tras no convencer a nadie en el Xeneize el delantero está a préstamo en Gimnasia y regresa a fin de año.
- Nicolás Orsini: estuvo a préstamo en Unión y Platense (donde se consagró campeón), se marchó con el pase en su poder a Barracas Central.
- Marcelo Saracchi: el ex River entrenaba diferenciado al no ser del gusto del DT; fue vendido al Dynamo Houston por un millón de dólares.
- Mauricio Benítez: estuvo cedido en el Royal Antwerp (Bélgica) durante dos años y ahora decidieron comprar su ficha a cambio de dos millones y medio de dólares.
Los 3 jugadores que siguen en el container de Boca
La lista se completa con tres jugadores:
- Juan Barinaga: tiene vía libre para buscar club. Interesa en Racing y Peñarol, pero no entrena en las instalaciones del Xeneize.
- Marcelo Weigandt: está en la misma situación que Barinaga. Interesa en Liga de Quito y tuvo chances de llegar a Rosario Central.
- Juan Ramírez: mientras que sus dos compañeros no están yendo al club, mediocampista permanece en el club entrenando diferenciado.
Juan Ramírez tuvo un buen inicio en Boca, pero se irá por la puerta de atrás.
Ramírez llegó a Boca desde San Lorenzo a cambio de tres millones de dólares en julio de 2021 y disputó 95 partidos con la camiseta del conjunto de la Ribera. No obstante, la última vez que sumó minutos fue en julio de 2024.
En su estadía Xeneize convirtió dos goles y asistió en cuatro oportunidades; en 2025 fue cedido a Lanús, pero no convenció. En diciembre queda libre y todo apunta a que continuará entrenando por su cuenta hasta que se termine el contrato.