La jugada por la que Lionel Messi podría ser sancionado de oficio en la MLS

Aunque el árbitro Filip Dujic no tomó medidas disciplinarias inmediatas contra ninguno de los futbolistas, el Comité Disciplinario de la Major League Soccer tiene la facultad de analizar las imágenes y aplicar multas o incluso suspensiones si determina que hubo una conducta sancionable.

Antes del escándalo, el partido presentó un trámite intenso desde lo futbolístico. Philadelphia Union se adelantó con un tanto de Indiana Vassilev, pero Inter Miami logró dar vuelta el marcador gracias a Dániel Pintér y Messi. Para el rosarino, este gol tuvo un significado especial, ya que fue el primero que convirtió luego de la muerte de Jorge Messi, ocurrida el pasado 8 de agosto en Rosario.

Tras la reacción del Inter, Neil Pierre sentenció el empate definitivo 2-2. Hacia el final, el equipo local estuvo cerca de llevarse la victoria con un tercer gol, pero el VAR intervino para anularlo por posición adelantada, dando paso a los incidentes generalizados que cerraron el duelo. Con este tanto, Messi suma ya 13 goles en la temporada de la MLS, quedando a solo uno de alcanzar a Petar Musa en la tabla de máximos artilleros del campeonato.