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La jugada por la que Lionel Messi podría ser sancionado de oficio en la MLS

Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con Quinn Sullivan en el empate del Inter Miami con Philadelphia Union

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con un rival en la MLS.
Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con un rival en la MLS.

Lionel Messi, capitán y referente del Inter Miami, protagonizó un tenso cruce con Quinn Sullivan durante el empate 2-2 ante Philadelphia Union. Aunque el árbitro no lo expulsó en el momento, el capitán argentino ahora se encuentra bajo la lupa del Comité Disciplinario de la MLS, que evalúa posibles sanciones de oficio por su conducta durante el encuentro.

La tensión alcanzó su punto máximo en cuando se jugaba el tiempo adicionado. Allì hubo una pelea generalizada involucró a ambos planteles en un final caótico. Este enfrentamiento derivó en las expulsiones de Cavan Sullivan y Yannick Bright, empañando una noche donde el rosarino había logrado anotar un gol sumamente emotivo, siendo el primero tras el reciente fallecimiento de su padre.

Lionel Messi se cruzó con un rival en la MLS

El incidente entre Messi y Quinn Sullivan ocurrió durante el segundo tiempo, cuando las cámaras captaron al astro argentino discutiendo con el futbolista estadounidense y realizando contacto físico con su cabeza, manteniendo luego un cara a cara durante varios segundos. Previamente, el 10 se quejó de haber recibido un supuesto codazo por parte de su rival.

Aunque el árbitro Filip Dujic no tomó medidas disciplinarias inmediatas contra ninguno de los futbolistas, el Comité Disciplinario de la Major League Soccer tiene la facultad de analizar las imágenes y aplicar multas o incluso suspensiones si determina que hubo una conducta sancionable.

Antes del escándalo, el partido presentó un trámite intenso desde lo futbolístico. Philadelphia Union se adelantó con un tanto de Indiana Vassilev, pero Inter Miami logró dar vuelta el marcador gracias a Dániel Pintér y Messi. Para el rosarino, este gol tuvo un significado especial, ya que fue el primero que convirtió luego de la muerte de Jorge Messi, ocurrida el pasado 8 de agosto en Rosario.

Tras la reacción del Inter, Neil Pierre sentenció el empate definitivo 2-2. Hacia el final, el equipo local estuvo cerca de llevarse la victoria con un tercer gol, pero el VAR intervino para anularlo por posición adelantada, dando paso a los incidentes generalizados que cerraron el duelo. Con este tanto, Messi suma ya 13 goles en la temporada de la MLS, quedando a solo uno de alcanzar a Petar Musa en la tabla de máximos artilleros del campeonato.

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