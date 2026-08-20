Mundial de Hockey 2026: lo que viene para Las Leonas y Los Leonas en la segunda ronda

Las Leonas y Los Leones superaron la primera ronda del Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos y Bélgica y comenzarán este sábado su participación en la segunda ronda.
Las Leonas y Los Leones siguen en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos y Bélgica y comenzarán este sábado la segunda ronda.
Las Leonas y Los Leones superaron la primera ronda del Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos y Bélgica y comenzarán este sábado su participación en la segunda ronda.
Las Leonas, dirigidas por Fernando Ferrara, finalizaron primeras en su zona con 7 puntos tras un empate 1-1 ante Estados Unidos, la victoria 3-2 ante Alemania y un cómodo triunfo sobre Escocia por 2-0.
De esta manera, avanzaron sin mayores inconvenientes a la segunda fase, instancia en la que se enfrentarán con España, con la ex Leona mendocina Luciana Molina, y Bélgica. Además, contarán con la ventaja de que iniciaran con 3 puntos, ya que también comparten el grupo con Alemania y se computa el partido que protagonizaron en la primera fase.
La presentación de Las Leonas en la segunda fase será ante España este sábado 22 a las 15:30 (hora de Argentina), mientras que dos días después, el lunes, tendrán un choque de invictos con Bélgica también a las 15:30.
La de este año es la 15ta participación en un Mundial de Hockey para Las Leonas, que consiguieron quedarse con el título en Perth (Australia) 2002 y en Rosario 2010. Además, cayeron en las finales de 1974, 1976, 1994 y 2022, mientras que en 1978, 2006 y 2014 se colgaron la medalla de bronce.
*Televisa ESPN y Disney Plus
Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda, por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Hockey 2026, y consiguieron la clasificación a la segunda fase, donde se enfrentarán con Inglaterra e India.
Previamente, Los Leones habían debutado con una goleada 3-0 sobre Japón y luego no pudieron con Países Bajos y cayeron 3-1.
En la segunda fase, los dirigidos por Lucas Rey están prácticamente obligados a ganar en sus dos presentaciones para avanzar a las semifinales.
La primera presentación de Los Leones en la segunda fase del Mundial será este sábado, cuando se enfrenten con su par de Inglaterra en un encuentro que está programado para las 14 hora argentina.
Los Leones volverán a jugar solo dos días después, el lunes a las 9:45, ante India, un rival que en la previa aparece como accesible
La de este año es la 15ta participación para la Argentina en el Mundial de Hockey, que consiguió su mejor resultado en la edición de 2014, al finalizar en la tercera posición para así obtener la medalla de bronce.
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