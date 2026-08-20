Mundial de Hockey 2026: lo que viene para Las Leonas y Los Leonas en la segunda ronda

La presentación de Las Leonas en la segunda fase será ante España este sábado 22 a las 15:30 (hora de Argentina), mientras que dos días después, el lunes, tendrán un choque de invictos con Bélgica también a las 15:30.

La de este año es la 15ta participación en un Mundial de Hockey para Las Leonas, que consiguieron quedarse con el título en Perth (Australia) 2002 y en Rosario 2010. Además, cayeron en las finales de 1974, 1976, 1994 y 2022, mientras que en 1978, 2006 y 2014 se colgaron la medalla de bronce.

Las Leonas en la segunda fase del Mundial de Hockey 2026 *

Sábado 22 vs. España a las 15:30

Lunes 24 vs. Bélgica a las 15:30

*Televisa ESPN y Disney Plus

Los Leones van por más en el Mundial de Hockey

Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda, por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Hockey 2026, y consiguieron la clasificación a la segunda fase, donde se enfrentarán con Inglaterra e India.

Previamente, Los Leones habían debutado con una goleada 3-0 sobre Japón y luego no pudieron con Países Bajos y cayeron 3-1.

Los Leones no tienen margen de error en la segunda fase.

En la segunda fase, los dirigidos por Lucas Rey están prácticamente obligados a ganar en sus dos presentaciones para avanzar a las semifinales.

La primera presentación de Los Leones en la segunda fase del Mundial será este sábado, cuando se enfrenten con su par de Inglaterra en un encuentro que está programado para las 14 hora argentina.

Los Leones volverán a jugar solo dos días después, el lunes a las 9:45, ante India, un rival que en la previa aparece como accesible

La de este año es la 15ta participación para la Argentina en el Mundial de Hockey, que consiguió su mejor resultado en la edición de 2014, al finalizar en la tercera posición para así obtener la medalla de bronce.

Los Leones en la segunda fase del Mundial de Hockey 2026 .

vs. Inglaterra: sábado 22 a las 14

vs. India: lunes 24 a las 9:45

Televisa en vivo ESPN y Disney Plus