Cuti Romero fue presentado en Atlético de Madrid y bancó a Julián Álvarez en medio de la polémica

"Era un reto que me quedaba en la carrera. Quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa y me falta poco para cumplirlo. La temporada pasada no se dio por cosas de la vida, pero estoy muy emocionado. Quiero prepararme para estar pronto con los compañeros", aseguró el hombre de la Selección argentina.

Sobre la mentalidad competitiva de la institución, comentó: "Uno que compite siempre quiere ganar. No hay jugador en el Atlético que piense de otra manera. Tenemos que ir paso a paso, pero siempre con la mentalidad de ganar".

"He enfrentado algunas veces al Atlético de Madrid y se nota el apoyo de la gente. Por eso tengo ganas de competir con mis compañeros y espero estar a la altura de las expectativas", añadió el cordobés sobre el público del Colchonero.

Al ser consultado sobre la situación de Julián Álvarez, Romero no dudó en bancar a su compatriota: "Lo veo muy bien. Lo veo como siempre, un chico con ganas de seguir haciendo goles, con ganas de divertir a la gente... Lo veo muy metido y eso me pone muy contento".

Su objetivo en Atlético de Madrid

"Quiero dejar mi nombre en la historia del club y la única manera es ganando", lanzó Romero, quien además reveló el pedido que recibió por parte de Diego Simeone: "Me pidió que sea un líder en la cancha, que ayude a mis compañeros. Que me sienta parte de esta familia. Me voy a sentir a gusto".