El país de América Latina que tiene un nuevo hallazgo frente a su costa: podría abrir otra frontera

Brasil es hoy uno de los mayores productores de petróleo del mundo y aspira a seguir escalando posiciones. El crecimiento de la industria petrolera de Guyana, impulsado por sus enormes reservas bajo el mar, también funciona como incentivo para Brasil. El pequeño país sudamericano pasó en pocos años de ser un productor marginal a convertirse en uno de los nuevos protagonistas del mercado petrolero mundial.

Un hito para América Latina con interrogantes ambientales

El Margen Ecuatorial, sin embargo, coloca a Brasil frente a una contradicción. Este país de América Latina es al mismo tiempo una potencia petrolera y una de las principales reservas de biodiversidad del planeta. La posibilidad de extraer crudo frente a la Amazonía ha generado fuertes críticas de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre los riesgos que una eventual operación podría representar para ecosistemas marinos y costeros especialmente sensibles.

Las críticas se concentran en dos grandes argumentos. Por un lado, están quienes consideran contradictorio ampliar la producción de combustibles fósiles mientras Brasil busca posicionarse como líder mundial en la transición energética y en la protección de la Amazonía. Por otro, los ambientalistas advierten que un accidente durante las operaciones de perforación o extracción podría provocar daños graves en una región de enorme valor ecológico.