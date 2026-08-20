Petrobras anunció el hallazgo de petróleo en el pozo Morpho, ubicado a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, en el extremo norte de Brasil. Aunque todavía no se conoce cuánto crudo hay en esta zona de América Latina, el presidente Lula da Silva ya ha dado señales de que el descubrimiento podría tener el tamaño suficiente para justificar su explotación comercial.
El país de América Latina que tiene un nuevo hallazgo frente a su costa: podría abrir otra frontera
El hallazgo petrolero frente a Amapá podría reavivar la memoria del presal y posicionar a Brasil ante un nuevo escenario energético global.
Por ahora, los técnicos de Petrobras continúan trabajando mar adentro para determinar cuánto petróleo y gas hay bajo el lecho marino, cuál es su calidad y, sobre todo, si su extracción resulta técnicamente y económicamente viable. El hallazgo en América Latina es apenas una primera etapa de un proceso que podría extenderse durante meses.
¿Hallazgo millonario frente a Amapá podría redefinir la energía en América Latina?
Para Lula, el descubrimiento en este territorio de América Latina despierta el recuerdo de uno de los mayores hitos de la industria petrolera brasileña. En 2006, durante su primer mandato, Petrobras anunció el descubrimiento del presal, un gigantesco conjunto de yacimientos ubicado bajo gruesas capas de sal frente a las costas de São Paulo y otros estados del sureste del país. De allí procede actualmente cerca del 80% de la producción petrolera brasileña.
Brasil es hoy uno de los mayores productores de petróleo del mundo y aspira a seguir escalando posiciones. El crecimiento de la industria petrolera de Guyana, impulsado por sus enormes reservas bajo el mar, también funciona como incentivo para Brasil. El pequeño país sudamericano pasó en pocos años de ser un productor marginal a convertirse en uno de los nuevos protagonistas del mercado petrolero mundial.
Un hito para América Latina con interrogantes ambientales
El Margen Ecuatorial, sin embargo, coloca a Brasil frente a una contradicción. Este país de América Latina es al mismo tiempo una potencia petrolera y una de las principales reservas de biodiversidad del planeta. La posibilidad de extraer crudo frente a la Amazonía ha generado fuertes críticas de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre los riesgos que una eventual operación podría representar para ecosistemas marinos y costeros especialmente sensibles.
Las críticas se concentran en dos grandes argumentos. Por un lado, están quienes consideran contradictorio ampliar la producción de combustibles fósiles mientras Brasil busca posicionarse como líder mundial en la transición energética y en la protección de la Amazonía. Por otro, los ambientalistas advierten que un accidente durante las operaciones de perforación o extracción podría provocar daños graves en una región de enorme valor ecológico.
En pocas palabras
- Petrobras halló petróleo: Descubrimiento en el pozo Morpho frente a la costa de Amapá, Brasil.
- Potencial comercial: El presidente Lula da Silva sugiere que podría ser explotado comercialmente.
- Críticas ambientalistas: Organizaciones advierten sobre riesgos ecológicos en la Amazonía.